ГБР ждет перезагрузка из-за «пленок Миндича»: что предлагает альтернативная антикоррупционная стратегия

В Верховной Раде зарегистрирован уже третий вариант Антикоррупционной стратегии, предлагающий перезагрузку ГБР и предоставление международным экспертам права вето при отборе кадров.

По состоянию на конец мая 2026 года формирование государственной антикоррупционной политики на следующее пятилетие превратилось в открытую конкуренцию концепций. Появление третьего, альтернативного проекта Стратегии на 2026–2030 годы, инициированного группой народных депутатов, меняет вектор законодательных дискуссий в Верховной Раде.

Отныне в парламенте лежат три разных видения: проект профильного Комитета, правительственный проект № 15230-1 и новый депутатский проект, который позиционирует себя как наиболее реалистичный и антирепрессивный.

Новый проект акцентирует на том, что государственная антикоррупционная политика должна быть поступательной и проактивной. Речь идет о переориентации подходов с карательных механизмов на предотвращение коррупционных рисков.

Стандартные изменения, наработанные НАПК

Среди предложенных направлений — цифровизация процессов, в частности автоматизированный обмен данными между государственными реестрами и системой электронного декларирования.

Также предусматривается унормирование подходов к конфликту интересов с более четким разграничением его видов, включая потенциальный и реальный, что должно уменьшить риск формального давления на должностных лиц.

Отдельно предлагается пересмотр подходов к обязанности передачи корпоративных прав, которую планируется применять только в случаях фактической несовместимости с должностью. Ожидается, что это позволит уменьшить административную нагрузку на часть государственных служащих.

Перезагрузка ГБР

Этот блок законодательной инициативы можно рассматривать как наиболее спорный. Проект прямо ставит вопрос об институциональной независимости Государственного бюро расследований.

В отличие от правительственной версии, депутаты предлагают предоставить независимым экспертам, делегированным партнерами, решающее право голоса при отборе Директора ГБР и руководителя Нацполиции.

Более того, проект прямо упоминает необходимость отстранения действующего Директора ГБР в связи с его дискредитацией из-за так называемых «пленок Миндича». Механизм предусматривает отчет в ВРУ и увольнение Президентом в случае признания работы неудовлетворительной.

Предлагается внедрение системы периодического независимого аудита ГБР, негативное заключение которого становится автоматическим основанием для отставки руководства.

Автономия САП

Депутатский проект предлагает большее расширение независимости антикоррупционных прокуроров по сравнению с правительственной версией.

В частности, предусматривается, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры получит право самостоятельно инициировать уголовные производства в отношении народных депутатов.

Также предлагается предоставить САП возможность осуществлять процессуальные и следственные действия в производствах НАБУ без согласования с Генеральным прокурором. Ожидается, что это должно уменьшить риски политического влияния в резонансных расследованиях.

Контроль над патронатными чиновниками

Отдельный блок инициативы касается усиления контроля за лицами, занимающими патронатные должности, в частности советниками и помощниками высших должностных лиц государства.

Речь идет о советниках Президента, Руководителя Офиса Президента и членах правительства, которые принимают участие в формировании решений без формального статуса государственных служащих и соответствующего антикоррупционного регулирования.

Проект предусматривает распространение на такие категории лиц инструментов финансового контроля и ограничение возможностей неформального влияния на принятие государственных решений.

Новые стандарты судоустройства и адвокатуры

В рамках предложенных изменений предусматривается обновление подходов к работе Общественного совета добропорядочности (ОСД). Речь идет о закреплении его статуса на уровне закона с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. При этом подчеркивается, что ОСД должен усиливать прозрачность процедур, но не подменять собой институциональные решения.

Также предлагается реформа адвокатского самоуправления. В частности, предлагается усовершенствовать законодательное регулирование формирования и функционирования органов адвокатского самоуправления с целью обеспечения их регулярного обновления, подотчетности и прозрачности, а также гарантирования избирательных прав адвокатов.

Среди ключевых изменений — цифровизация избирательных процедур и внедрение защищенного онлайн-голосования по принципу «один адвокат – один голос». Также предлагается упорядочить избирательный цикл в системе адвокатского самоуправления и предусмотреть предохранители от его блокирования или переноса.

Отдельно определяется исчерпывающий перечень оснований и предельных сроков продления полномочий органов адвокатского самоуправления. Предусматривается сокращение сроков полномочий, внедрение обязательной ротации членов органов с учетом европейских практик, а также ограничение пребывания одного лица в должности более чем один срок подряд.

Поддержка Верховной Радой именно депутатской версии с расширенным влиянием международных экспертов может рассматриваться как индикатор готовности к более глубоким институциональным изменениям в системе правоохранительных органов.

В то же время, предложения относительно механизмов парламентского контроля за руководством ГБР могут создать прецедент усиления роли Верховной Рады в надзоре за силовыми структурами.

В итоге, выбор между предложенными подходами может определить модель функционирования антикоррупционной системы на следующие годы — как автономного институционального механизма или как части действующей властной вертикали.

