Мужчина отказался от двух повесток и не явился в ТЦК – почему суд решил не сурово наказать уклониста

10:53, 7 ноября 2025
В Полтавской области мужчину приговорили к году испытательного срока за уклонение от мобилизации.
Мужчина отказался от двух повесток и не явился в ТЦК – почему суд решил не сурово наказать уклониста
Гадяцкий районный суд Полтавской области приговорил жителя региона к одному году испытательного срока за уклонение от мобилизации. Об этом говорится в приговоре суда по делу № 526/426/25.

Обстоятельства дела

По данным дела, в декабре 2024 года мужчина проигнорировал повестку и не явился в ТЦК. На суде он полностью признал вину, объяснив, что в конце ноября 2024 года потерял мать, из-за чего не пришел по первой повестке. Через несколько дней участковый пытался вручить ему вторую повестку, но мужчина отказался ее получать и не явился в ТЦК. Он заявил, что во время прохождения медкомиссии его жалобы на частые приступы эпилепсии, которые участились в 2024 и 2025 годах, не были учтены. По его словам, состояние здоровья делает невозможной военную службу, а из-за особенностей характера он не способен стрелять в человека.

Суд установил, что обвиняемый имеет положительную характеристику, содержит несовершеннолетнего ребенка, зарабатывает на строительных подработках, делал донаты на нужды ВСУ и предоставлял продукты для армии. В приговоре указано, что заключение приведет к дополнительным расходам государства, тогда как на свободе мужчина продолжит способствовать экономике и обороноспособности, в частности через донаты. Суд также учел состояние здоровья обвиняемого, который нуждается в детальном медицинском обследовании для установления диагноза и определения пригодности к службе.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначили наказание в виде одного года испытательного срока.

