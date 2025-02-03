У Харкові підлітки влаштували масову бійку в ТРЦ, дісталося і охороні

У Харкові сталася бійка між кількома десятками підлітків у ТРЦ, поліція встановлює обставини.

В Харкові в одному з найбільших торгово-розважальних центрів міста сталася масова бійка за участю кількох десятків підлітків. Поліція вже проводить перевірку інциденту, жертв немає.

О 18:36 до Харківського районного управління поліції надійшло повідомлення про конфлікт, який переріс у бійку. Охоронці ТРЦ намагалися втихомирити учасників, але вони чинили опір. Для допомоги на місце події були викликані працівники патрульної поліції.

З'ясувалося, що конфлікт між підлітками призвів до бійки, яку вдалося припинити. Від адміністратора ТРЦ отримано заяву та пояснення.

Ніхто з учасників інциденту не звертався по медичну допомогу. Поліція зараз розслідує обставини конфлікту і вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також притягнення винних до відповідальності.

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