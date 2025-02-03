Міноборони затвердило для використання військовими 10 зразків бойових шоломів

Міністерство оборони України затвердило для використання в ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів. Всі вони мають 1 клас захисту.
До затверджених зразків входять:
Як вказується, шоломи надані вісьмома українськими виробниками. Також два шоломи надані іноземною компанією з Болгарії. Окрім цього, ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.
Також затверджено технічну специфікацію для трьох типів чохлів:
Всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями:
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міноборони тестує полегшені бронежилети та зимовий одяг для жінок-військових.
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