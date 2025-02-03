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Міноборони затвердило для використання військовими 10 зразків бойових шоломів

17:36, 3 лютого 2025
Це 6 повнорозмірних шоломів та 4 шоломи з високою обрізкою.
Міноборони затвердило для використання військовими 10 зразків бойових шоломів
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Міністерство оборони України затвердило для використання в ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів. Всі вони мають 1 клас захисту.

До затверджених зразків входять:

  • 6 повнорозмірних шоломів;
  • 4 шоломи з високою обрізкою.

Як вказується, шоломи надані вісьмома українськими виробниками. Також два шоломи надані іноземною компанією з Болгарії. Окрім цього, ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.

Також затверджено технічну специфікацію для трьох типів чохлів:

  • для повнорозмірного шолома;
  • для шолома з високою обрізкою;
  • зимового (маскувального) чохла.

Всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями:

  • для встановлення тепловізора чи приладу нічного бачення;
  • бічними рейлінгами для ліхтарика або навушників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міноборони тестує полегшені бронежилети та зимовий одяг для жінок-військових.

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ЗСУ Міноборони

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