Міноборони затвердило для використання військовими 10 зразків бойових шоломів

Це 6 повнорозмірних шоломів та 4 шоломи з високою обрізкою.

Міністерство оборони України затвердило для використання в ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів. Всі вони мають 1 клас захисту.

До затверджених зразків входять:

6 повнорозмірних шоломів;

4 шоломи з високою обрізкою.

Як вказується, шоломи надані вісьмома українськими виробниками. Також два шоломи надані іноземною компанією з Болгарії. Окрім цього, ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.

Також затверджено технічну специфікацію для трьох типів чохлів:

для повнорозмірного шолома;

для шолома з високою обрізкою;

зимового (маскувального) чохла.

Всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями:

для встановлення тепловізора чи приладу нічного бачення;

бічними рейлінгами для ліхтарика або навушників.

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