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Минобороны утвердило для использования военными 10 образцов боевых шлемов

17:36, 3 февраля 2025
Это 6 полноразмерных шлемов и 4 шлема с высокой обрезкой.
Минобороны утвердило для использования военными 10 образцов боевых шлемов
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Министерство обороны Украины утвердило для использования в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта 10 образцов-эталонов боевых баллистических шлемов. Все они обладают 1 классом защиты.

В утвержденные образцы входят:

  • 6 полноразмерных шлемов;
  • 4 шлема с высокой обрезкой.

Как указывается, шлемы предоставлены восемью украинскими производителями. Также два шлема предоставлены иностранной компанией из Болгарии. Кроме того, еще два иностранных производителя, продукция которых успешно прошла военные (исследовательские) испытания, сейчас проходят лабораторные испытания для получения статуса образца-эталона.

Также утверждена техническая спецификация для трех типов чехлов:

  • для полноразмерного шлема;
  • для шлема с высокой обрезкой;
  • зимнего (маскировочного) чехла.

Все боевые шлемы могут комплектоваться современными креплениями:

  • для установки тепловизора или прибора ночного видения;
  • боковыми рейлингами для фонарика или наушников.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны тестирует облегченные бронежилеты и зимнюю одежду для женщин-военных.

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ВСУ Минобороны

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