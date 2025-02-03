В Харькове подростки устроили массовую драку в ТРЦ, досталось и охране

В Харькове произошла драка между несколькими десятками подростков в ТРЦ, полиция устанавливает обстоятельства.

В Харькове в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров города произошла массовая драка с участием нескольких десятков подростков. Полиция уже проводит проверку инцидента, жертв нет.

В 18:36 в Харьковское районное управление полиции поступило сообщение о конфликте, который перерос в драку. Охранники ТРЦ пытались утихомирить участников, но они оказали сопротивление. Для помощи на место происшествия были вызваны работники патрульной полиции.

Выяснилось, что конфликт между подростками привел к драке, которую удалось прекратить. От администратора ТРЦ получено заявление и объяснения.

Никто из участников инцидента не обращался за медицинской помощью. Полиция сейчас расследует обстоятельства конфликта и решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, а также привлечения виновных к ответственности.

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