Судью Александра Боярского отстранили от исполнения правосудия

Судью Белгород-Днестровского горрайонного суда временно отстранено от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Источник фото: court.gov.ua

Судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Боярского Александра Александровича временно отстранено от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщили в ВСП.

Как указывается, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 3 февраля 2025 года.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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