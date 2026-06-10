Оставление учеников без присмотра — грубое нарушение, которое может служить основанием для увольнения за прогул, — ВС

Ключевое значение имеет не продолжительность отсутствия, а нарушение обязанностей и безопасность детей.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда в постановлении по делу № 398/3043/23 сформулировал важную правовую позицию относительно ответственности педагогических работников за самовольное оставление учеников без присмотра. Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета подготовила разбор постановления.

Суть спора

Учитель физической культуры обжаловал свое увольнение по пункту 4 части первой статьи 40 КЗоТ Украины (прогул без уважительных причин). Он настаивал, что его отсутствие на работе длилось менее трех часов, а значит, не может считаться прогулом.

Впрочем, Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда и отметил, что в данном деле решающим является не только время отсутствия работника, но и содержание и характер нарушения трудовых обязанностей.

На что обратил внимание Верховный Суд?

Суд установил, что педагогический работник:

не проводил запланированные уроки;

самовольно оставил учеников без присмотра;

не выполнял свои непосредственные трудовые обязанности;

не получил согласия работодателя на отсутствие;

не оформил свое отсутствие в установленном порядке (отпуск, отгул, освобождение от работы и т. п.).

В Инспекции отмечают, что особое значение имеет заключение суда о том, что отсутствие учителя на уроке создает угрозу жизни и здоровью детей, нарушает дисциплину и безопасность образовательного процесса, а потому является грубым нарушением обязанностей педагогического работника.

Как отмечают в Инспекции, самовольное оставление учителем учеников без присмотра и непроведение запланированных уроков считается прогулом без уважительных причин независимо от того, что продолжительность такого отсутствия была менее трех часов, поскольку это является грубым нарушением обязанностей педагогического работника и создает угрозу для жизни и здоровья детей.

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