Верховный Суд разъяснил условия признания уважительной причиной пропуска процессуального срока в связи с введением военного положения

Сотрудники прокуратуры покидали территории, которые на тот момент были оккупированы, — является ли это уважительной причиной пропуска срока, разъяснил Верховный Суд.

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Для признания уважительной причиной пропуска процессуального срока в связи с введением военного положения необходимо учитывать: территориальное местонахождение суда, порядок его функционирования, ход боевых действий, наличие реальной опасности для жизни участников процесса, продолжительность процессуального срока, время после его окончания, наличие объективных препятствий для реализации права, поведение лица в части принятия разумных мер для реализации своего права.

Причины пропуска процессуального срока, которые реально существовали и угрожали безопасности, жизни и здоровью, свидетельствуют об отсутствии злоупотреблений стороной своими процессуальными правами и указывают на уважительность причин пропуска срока на апелляционное обжалование приговора суда первой инстанции. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 13 марта 2025 года по делу №616/905/19.

Обстоятельства дела

Местный суд признал лицо невиновным и оправдал по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 152 УК в связи с недоказанностью совершения обвиняемым уголовного правонарушения. Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу прокурора на этот приговор местного суда на основании ч. 3 п. 4 ст. 399 УПК.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что причины пропуска срока на апелляционное обжалование были уважительными. Он считает, что апелляционный суд ненадлежащим образом проанализировал возможность нормального выполнения функций органов прокуратуры с началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, в частности тот факт, что сотрудники прокуратуры покидали территории, которые на тот момент были оккупированы.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование своей позиции КУС ВС указал, что введение военного положения является обстоятельством, не зависящим от волеизъявления лица, и в определенных случаях может создавать препятствия и трудности, которые делают невозможным или затрудняют своевременное обращение лица в суд в установленный законом срок.

При этом сам по себе факт введения военного положения в Украине не является безусловным основанием для восстановления процессуального срока, и вопрос уважительности причин, повлиявших на пропуск процессуального срока, должен решаться в каждом конкретном случае с учетом доводов, изложенных в ходатайстве, и обстоятельств, которые существовали и объективно препятствовали совершению процессуальных действий.

Для признания уважительной причиной пропуска процессуального срока — введения военного положения в Украине, как основания для его восстановления, следует учитывать, в частности:

• территориальное местонахождение суда,

• порядок его функционирования,

• ход боевых действий,

• наличие реальной опасности для жизни участников процесса,

• продолжительность самого процессуального срока,

• время, прошедшее с даты окончания процессуального срока,

• наличие или отсутствие обстоятельств, которые объективно препятствовали лицу реализовать свое право (полномочия) в пределах установленного процессуального срока,

• поведение лица, обращающегося с соответствующим ходатайством, в частности, принимало ли лицо разумные меры для реализации своего права (полномочий) в пределах процессуального срока и как можно скорее после его окончания (в случае наличия уважительных причин его пропуска), а также другие соответствующие обстоятельства.

Отказывая прокурору в восстановлении срока на апелляционное обжалование оправдательного приговора, апелляционный суд оценил лишь порядок функционирования и взаимодействия прокуроров группы прокуроров в уголовном производстве, но не учел наличие реальной опасности для жизни и здоровья участников процесса из-за оккупации г. Волчанска Волчанской городской территориальной громады и Великобурлукской поселковой территориальной громады в результате военной агрессии РФ против Украины, а также других ограничений, которые объективно препятствовали нормальной работе сотрудников органов прокуратуры и судов.

Прокурор, хотя и подал апелляционную жалобу с пропуском процессуального срока, установленного п. 1 ч. 2 ст. 395 УПК, однако в ходатайстве о его восстановлении указал, что не имел возможности подать апелляционную жалобу в установленный законом срок из-за военной агрессии, начатой РФ против Украины, приведя обоснованные мотивы уважительности пропуска срока на апелляционное обжалование приговора суда в отношении лица.

Таким образом, причины пропуска процессуального срока, которые реально существовали и угрожали безопасности, жизни и здоровью, свидетельствуют об отсутствии злоупотреблений прокурором своими процессуальными правами и указывают на уважительность причин пропуска им срока на апелляционное обжалование приговора суда первой инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

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