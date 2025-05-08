Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд пояснив умови для визнання поважною причиною пропуску процесуального строку через запровадження воєнного стану

16:02, 8 травня 2025
Працівники прокуратури виїжджали з територій, що були на той час окуповані – чи є це поважною причиною пропуску строку, пояснив Верховний Суд.
Верховний Суд пояснив умови для визнання поважною причиною пропуску процесуального строку через запровадження воєнного стану
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для визнання поважною причиною пропуску процесуального строку через запровадження воєнного стану необхідно враховувати: територіальне місцезнаходження суду, порядок його функціонування, хід бойових дій, існування реальної небезпеки для життя учасників процесу, тривалість процесуального строку, час після його завершення, наявність об'єктивних перешкод для реалізації права, поведінку особи щодо вжиття розумних заходів для реалізації свого права.

Причини пропуску процесуального строку, які реально існували та загрожували безпеці, життю і здоров’ю, вказують на відсутність зловживань сторони її процесуальними правами і свідчать про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження вироку суду першої інстанції. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 13 березня 2025 року по справі 616/905/19.

Обставини справи

Місцевий суд визнав невинуватою та виправдав особу за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 152 КК у зв'язку з недоведеністю, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу прокурора на цей вирок місцевого суду на підставі ч. 3 п. 4 ст. 399 КПК.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що причини пропуску прокурором строку на апеляційне оскарження були поважними.

Вважає, що апеляційний суд належним чином не проаналізував можливість належного здійснення функцій органів прокуратури з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України, зокрема те, що працівники прокуратури виїжджали з територій, що були на той час окуповані.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що введення воєнного стану є обставиною, яка не залежить від волевиявлення особи і в певних випадках може створити перешкоди та труднощі, що унеможливлюють чи ускладнюють можливість своєчасного звернення особи до суду у визначений законом строк.

При цьому сам по собі факт запровадження воєнного стану в Україні ще не є безумовною підставою для поновлення процесуального строку, і питання поважності причин, які вплинули на пропуск процесуального строку, має вирішуватися в кожному конкретному випадку з урахуванням доводів, наведених у клопотанні та обставин, які існували та об’єктивно перешкоджали вчиненню процесуальних дій.

Для визнання поважною причиною для пропуску процесуального строку – запровадження воєнного стану в Україні, як підстави для його поновлення, слід брати до уваги, зокрема:

  • територіальне місцезнаходження суду,
  • порядок його функціонування,
  • хід бойових дій,
  • існування реальної небезпеки для життя учасників процесу,
  • тривалість самого процесуального строку
  • час, який минув із дати завершення процесуального строку
  • наявність чи відсутність обставин, які об’єктивно перешкоджали особі реалізувати своє право (повноваження) у межах визначеного процесуального строку
  • поведінку особи, яка звертається з відповідним клопотанням, зокрема, чи вживала особа розумних заходів для того, щоб реалізувати своє право (повноваження) у межах процесуального строку та якнайшвидше після його закінчення (у разі наявності поважних причин його пропуску), та інші доречні обставини.

Відмовляючи прокурору в поновленні строку на апеляційне оскарження виправдувального вироку, апеляційний суд оцінив лише порядок функціонування та взаємодії прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні, проте не врахував існування реальної небезпеки для життя та здоров’я учасників процесу через окупацію м. Вовчанськ Вовчанської міської територіальної громади та Великобурлуцької селищної територіальної громади внаслідок військової агресії РФ проти України, а також інших обмежень, що об’єктивно перешкоджали нормальній роботі працівників органів прокуратури та судів.

Прокурор, хоч і подав апеляційну скаргу із пропуском процесуального строку, визначеного п. 1 ч. 2 ст. 395 КПК, проте у клопотанні про його поновлення вказав, що не мав можливості подати апеляційну скаргу в установлений законом строк через військову агресію розпочату РФ проти України, навівши обґрунтовані мотиви поважності пропуску строку на апеляційне оскарження вироку суду щодо особи.

Таким чином, причини пропуску процесуального строку, які реально існували та загрожували безпеці, життю і здоров’ю, вказують на відсутність зловживань прокурором його процесуальними правами і свідчать про поважність причин пропуску ним строку на апеляційне оскарження вироку суду першої інстанції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив умови для визнання поважною причиною пропуску процесуального строку через запровадження воєнного стану

Працівники прокуратури виїжджали з територій, що були на той час окуповані – чи є це поважною причиною пропуску строку, пояснив Верховний Суд.

Вимоги щодо мови пропонують поширити на інформацію, яка публікується медіа у Telegram, X, Youtube та інших соцмережах

Готуються зміни до законодавства, які будуть стосуватися мови інформаційних повідомлень у соціальних мережах, а також притягнення порушників до відповідальності.

Комітет знайшов спосіб пришвидшити прийняття закону про дозвіл кандидатам до ВАКС, які не склали іспит, подати документи повторно

У Комітеті з правової політики підтвердили, що низка норм законопроекту 13114 щодо повторної участі кандидатів до ВАКС у конкурсі, який просила прийняти ВККС, але який Верховна Рада не змогла включити до порядку денного, «перекочували» до іншого проекту 12331-2.

Верховна Рада ратифікувала угоду з США про надра

Угода з США про надра ратифікована парламентом.

Трамп звинуватив суддів-активістів у перешкоджанні йому виконувати роботу

«Судді-активісти повинні дозволити адміністрації Трампа депортувати вбивць та інших злочинців, які незаконно прибули до нашої країни без затримки» – заявив Трамп.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області