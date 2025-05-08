Верховний Суд пояснив умови для визнання поважною причиною пропуску процесуального строку через запровадження воєнного стану

Працівники прокуратури виїжджали з територій, що були на той час окуповані – чи є це поважною причиною пропуску строку, пояснив Верховний Суд.

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Для визнання поважною причиною пропуску процесуального строку через запровадження воєнного стану необхідно враховувати: територіальне місцезнаходження суду, порядок його функціонування, хід бойових дій, існування реальної небезпеки для життя учасників процесу, тривалість процесуального строку, час після його завершення, наявність об'єктивних перешкод для реалізації права, поведінку особи щодо вжиття розумних заходів для реалізації свого права.

Причини пропуску процесуального строку, які реально існували та загрожували безпеці, життю і здоров’ю, вказують на відсутність зловживань сторони її процесуальними правами і свідчать про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження вироку суду першої інстанції. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 13 березня 2025 року по справі 616/905/19.

Обставини справи

Місцевий суд визнав невинуватою та виправдав особу за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 152 КК у зв'язку з недоведеністю, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу прокурора на цей вирок місцевого суду на підставі ч. 3 п. 4 ст. 399 КПК.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що причини пропуску прокурором строку на апеляційне оскарження були поважними.

Вважає, що апеляційний суд належним чином не проаналізував можливість належного здійснення функцій органів прокуратури з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України, зокрема те, що працівники прокуратури виїжджали з територій, що були на той час окуповані.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що введення воєнного стану є обставиною, яка не залежить від волевиявлення особи і в певних випадках може створити перешкоди та труднощі, що унеможливлюють чи ускладнюють можливість своєчасного звернення особи до суду у визначений законом строк.

При цьому сам по собі факт запровадження воєнного стану в Україні ще не є безумовною підставою для поновлення процесуального строку, і питання поважності причин, які вплинули на пропуск процесуального строку, має вирішуватися в кожному конкретному випадку з урахуванням доводів, наведених у клопотанні та обставин, які існували та об’єктивно перешкоджали вчиненню процесуальних дій.

Для визнання поважною причиною для пропуску процесуального строку – запровадження воєнного стану в Україні, як підстави для його поновлення, слід брати до уваги, зокрема:

територіальне місцезнаходження суду,

порядок його функціонування,

хід бойових дій,

існування реальної небезпеки для життя учасників процесу,

тривалість самого процесуального строку

час, який минув із дати завершення процесуального строку

наявність чи відсутність обставин, які об’єктивно перешкоджали особі реалізувати своє право (повноваження) у межах визначеного процесуального строку

поведінку особи, яка звертається з відповідним клопотанням, зокрема, чи вживала особа розумних заходів для того, щоб реалізувати своє право (повноваження) у межах процесуального строку та якнайшвидше після його закінчення (у разі наявності поважних причин його пропуску), та інші доречні обставини.

Відмовляючи прокурору в поновленні строку на апеляційне оскарження виправдувального вироку, апеляційний суд оцінив лише порядок функціонування та взаємодії прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні, проте не врахував існування реальної небезпеки для життя та здоров’я учасників процесу через окупацію м. Вовчанськ Вовчанської міської територіальної громади та Великобурлуцької селищної територіальної громади внаслідок військової агресії РФ проти України, а також інших обмежень, що об’єктивно перешкоджали нормальній роботі працівників органів прокуратури та судів.

Прокурор, хоч і подав апеляційну скаргу із пропуском процесуального строку, визначеного п. 1 ч. 2 ст. 395 КПК, проте у клопотанні про його поновлення вказав, що не мав можливості подати апеляційну скаргу в установлений законом строк через військову агресію розпочату РФ проти України, навівши обґрунтовані мотиви поважності пропуску строку на апеляційне оскарження вироку суду щодо особи.

Таким чином, причини пропуску процесуального строку, які реально існували та загрожували безпеці, життю і здоров’ю, вказують на відсутність зловживань прокурором його процесуальними правами і свідчать про поважність причин пропуску ним строку на апеляційне оскарження вироку суду першої інстанції.

Автор: Наталя Мамченко

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