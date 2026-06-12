Сержант за $2000 переводив військових із СЗЧ в тилові частини – суд оштрафував його на 90 тисяч гривень

Військовий пообіцяв допомогти зняти статус СЗЧ та перевести бійця до тилової частини за $2000.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Луцький міськрайонний суд призначив штраф військовослужбовцю за одержання неправомірної вигоди за вплив на переведення в тилову частину.

Обставини справи

Молодший сержант, який проходив військову службу за мобілізацією на посаді водія-механіка майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки у військовій частині, був обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Обвинувачений, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, розробив план отримання грошових коштів від військовослужбовців, які перебували у статусі осіб, що самовільно залишили військову частину (СЗЧ), за сприяння у знятті цього статусу та переведенні їх для подальшого проходження військової служби в тилові військові частини Збройних Сил України на території Волинської області.

У червні 2025 року обвинувачений під час перебування в Луцькому військовому гарнізонному шпиталі познайомився зі старшим солдатом, який проходив лікування, мав захворювання, пов’язані з проходженням військової служби, та перебував у статусі СЗЧ після того, як не зміг своєчасно повернутися до військової частини через продовження лікування.

Старший солдат повідомив обвинуваченому про намір повернутися до проходження військової служби та труднощі через наявний статус СЗЧ. Обвинувачений, діючи умисно, запропонував посприяти зняттю статусу СЗЧ та переведенню до тилової військової частини на території Волинської області за надання неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США, запевняючи, що іншим способом вирішити питання неможливо.

Надалі обвинувачений у телефонних розмовах та під час особистих зустрічей у січні–лютому 2026 року підтверджував готовність вплинути на командування військових частин, зокрема військової частини НОМЕР_3, шляхом контактів з її командиром та іншими посадовими особами. Він запитував наявність вакантних посад, сприяв отриманню відношення для проходження військово-лікарської комісії та підготовці необхідних документів.

20 лютого 2026 року обвинувачений отримав від старшого солдата грошові кошти в сумі 2000 доларів США (еквівалент 86 676,54 грн за курсом Національного банку України) як неправомірну вигоду за вплив на посадових осіб щодо переведення для подальшого проходження військової служби.

Старший солдат, усвідомлюючи незаконність дій, звернувся до правоохоронних органів і діяв під їх контролем. Обвинувачений свою вину у вчиненні злочину визнав повністю, щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Луцький міськрайонний суд Волинської області 4 червня 2026 року у справі № 161/10634/26 ухвалив вирок, яким визнав молодшого сержанта винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд призначив покарання у виді штрафу в розмірі 5 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 90 100 гривень.

Суд врахував пом’якшувальну обставину — щире каяття обвинуваченого, відсутність обтяжувальних обставин, позитивну характеристику за місцем служби, наявність постійного місця проживання та соціальних зв’язків. Суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства.

Речові докази:

грошові кошти в сумі 2000 доларів США повернуто законному володільцю — старшому солдату;

інші документи (копії довідок ВЛК, військового квитка, заяви тощо) залишені при матеріалах кримінального провадження;

13 585 гривень повернуто обвинуваченому.

Арешт на майно скасовано. Запобіжний захід у виді застави скасовано, заставу в розмірі 116 480 гривень повернуто заставодавцю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.