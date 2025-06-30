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Посвідчення документів — коли підпис може поставити інша особа

14:50, 30 червня 2025
Підпис — особистий знак згоди, що має повну юридичну силу, особливо коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально.
Посвідчення документів — коли підпис може поставити інша особа
Фото: unsplash
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило нюанси підписання посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів.

Порядок вчинення правочинів, заяв та їх підписання регулюється, зокрема, Цивільним кодексом України, Законом України «Про нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.

Як нотаріус переконується, що підпис справжній, і що робити в особливих життєвих обставинах?

Коли ви підписуєте документ у нотаріуса, він перевіряє справжність вашого підпису, спостерігаючи за процесом особисто. Якщо ж ви підписали документ заздалегідь, вам доведеться особисто підтвердити, що це зробили саме ви. Для встановлення вашої особи нотаріус використовує документи, перелік яких визначено у статті 43 Закону України «Про нотаріат».

Особисті підписи сторін свідчать про те, що кожна із сторін однаково розуміє значення, умови правочину та його правові наслідки. Перед тим, як ви поставите підпис, нотаріус зобов’язаний надати вам можливість уважно ознайомитися з повним змістом документа.

Що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч?

Закон передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина.

Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Це відбувається виключно в присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково зазначається в тексті правочину. Важливо: особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду.

Якщо глуха, німа або глухоніма людина є письменною, вона самостійно читає та підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника.

Якщо ви не володієте мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений вам нотаріусом або перекладачем (усно чи письмово). Ви підписуєте документ тією мовою, якою володієте.

Важливі аспекти, про які варто пам'ятати:

- Використання факсимільного підпису (штампа з підписом) категорично не допускається.

- Для прозорості та належного обліку, інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших (включаючи перекладачів), вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.

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документи мінюст Міністерство юстиції України

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