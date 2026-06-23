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Поддельное постановление для закрытия дела о пьяном вождении: ВРП вступилась за судью из Днепра Анастасию Привалихину

14:43, 23 июня 2026
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Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Чечеловского районного суда города Днепра Анастасии Привалихиной о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.
Поддельное постановление для закрытия дела о пьяном вождении: ВРП вступилась за судью из Днепра Анастасию Привалихину
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В производстве судьи Анастасии Привалихиной находилось административное дело по ч. 1 ст.  130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

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1 сентября 2025 года от нарушителя поступило заявление вместе с копией постановления Чечеловского районного суда г. Днепра от 9 июля 2025 года.  Этим постановлением якобы закрыто производство по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП).

Однако копия постановления оказалась поддельной.  Документ состоял из трех листов, на каждом из которых в правом верхнем углу находился штрих-код.  На последнем листе стояла подпись, не принадлежащая судье Анастасии Привалихиной, и печать другого учреждения.  При этом сама судья Анастасия Привалихина подчеркнула, что дело, по сути, никогда не рассматривала и никаких процессуальных решений в нем не принимала.

О факте подделки судья Анастасия Привалихина сразу сообщила руководителю аппарата суда.  Была вызвана полиция.  Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли поданные нарушителем документы.

Такие действия судья Анастасия Привалихина расценила как вмешательство и давление с целью воспрепятствования выполнению ею профессиональных обязанностей.  По ее убеждению, подделка судебных решений нарушает конституционные права граждан на судебную защиту и основные принципы судопроизводства.

В соответствии с требованиями части четвертой статьи 48 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» судья Анастасия Привалихина обратилась с уведомлением о вмешательстве в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору.

5 сентября 2025 года Чечевский районный суд отвел судью Анастасию Привалихину от рассмотрения этого дела.

Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что досудебное расследование по уголовному производству по факту возможной подделки судебного решения проводит следственное отделение Днепровского районного управления полиции.  Процессуальное руководство осуществляет Западная окружная прокуратура Днепра.  Расследование продолжается.

Решение ВСП

Высший совет правосудия подчеркнул, что нет полномочий осуществлять уголовно-правовую квалификацию таких действий — это компетенция правоохранительных органов.  В то же время ВСП имеет достаточные основания для принятия мер по защите независимости судей и авторитета правосудия.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия решил обратиться в Офис Генерального прокурора о предоставлении информации о ходе расследования уголовного производства по части первой статьи 358 (подделка документов) и части первой статьи 376 (вмешательство в деятельность судьи) Уголовного кодекса Украины по фактам, изложенным в сообщении судьи.

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Поддельное постановление для закрытия дела о пьяном вождении: ВРП вступилась за судью из Днепра Анастасию Привалихину

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Чечеловского районного суда города Днепра Анастасии Привалихиной о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

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