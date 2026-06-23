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Підроблена постанова для закриття справи про п’яне водіння: ВРП вступилася за суддю з Дніпра Анастасію Приваліхіну

14:43, 23 червня 2026
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Вища рада правосуддя розглянула повідомлення судді Чечелівського районного суду міста Дніпра Анастасії Приваліхіної про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя.
Підроблена постанова для закриття справи про п’яне водіння: ВРП вступилася за суддю з Дніпра Анастасію Приваліхіну
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У провадженні судді Анастасії Приваліхіної перебувала адміністративна справа за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

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1 вересня 2025 року від порушника надійшла заява разом із копією постанови Чечелівського районного суду м. Дніпра від 9 липня 2025 року. Цією постановою нібито закрито провадження у справі через відсутність складу адміністративного правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП).

Однак копія постанови виявилася підробленою. Документ складався з трьох аркушів, на кожному з яких у правому верхньому кутку містився штрих-код. На останньому аркуші стояв підпис, який не належить судді Анастасії Приваліхіній, та печатка іншої установи. При цьому сама суддя Анастасія Приваліхіна наголосила, що справу по суті ніколи не розглядала і жодних процесуальних рішень у ній не ухвалювала.

Про факт підробки суддя Анастасія Приваліхіна відразу повідомила керівника апарату суду. Було викликано поліцію. Співробітники слідчо-оперативної групи вилучили подані порушником документи.

Такі дії суддя Анастасія Приваліхіна розцінила як втручання та тиск з метою перешкоджання виконанню нею професійних обов’язків. На її переконання, підроблення судових рішень порушує конституційні права громадян на судовий захист та основні засади судочинства.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя Анастасія Приваліхіна звернулася з повідомленням про втручання до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора.

5 вересня 2025 року Чечелівський районний суд відвів суддю Анастасію Приваліхіну від розгляду цієї справи.

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого підроблення судового рішення проводить слідче відділення Дніпровського районного управління поліції. Процесуальне керівництво здійснює Західна окружна прокуратура міста Дніпра. Розслідування триває.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя наголосила, що не має повноважень здійснювати кримінально-правову кваліфікацію таких дій — це компетенція правоохоронних органів. Водночас ВРП має достатні підстави для вжиття заходів щодо захисту незалежності суддів та авторитету правосуддя.

За результатами розгляду Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про хід розслідування кримінального провадження за частиною першою статті 358 (підроблення документів) та частиною першою статті 376 (втручання в діяльність судді) Кримінального кодексу України за фактами, викладеними в повідомленні судді Анастасії Приваліхіної.

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