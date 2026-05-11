  1. Законодавство

У Верховній Раді хочуть змінити статтю Кримінального кодексу про покарання за хабарі

09:41, 11 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Положення статті 369 Кримінального кодексу щодо відповідальності за надання неправомірної вигоди службовим особам хочуть уточнити.
У Верховній Раді хочуть змінити статтю Кримінального кодексу про покарання за хабарі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15221 «Про внесення змін до частин третьої, четвертої статті 369 Кримінального кодексу України», який має уточнити норми про відповідальність за надання неправомірної вигоди службовим особам.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ спрямований на усунення можливостей для різного тлумачення положень статті 369 КК України та забезпечення юридичної визначеності.

Автор законопроєкту вказує, що через техніко-юридичну недосконалість формулювань зазначених норм на практиці може помилково допускатися їх розширене тлумачення, внаслідок чого вказана кваліфікуюча ознака необґрунтовано пошириться також на пропозицію або обіцянку надати неправомірну вигоду.

Відтак, такий підхід, на його думку, не відповідає змісту кримінально-правової заборони та суперечить принципу юридичної визначеності, оскільки фактично призведе до розширення меж кримінальної відповідальності поза волею законодавця, що є неприпустимим.

Законопроєктом пропонується редакційно уточнити відповідні норми Кримінального кодексу без зміни санкцій.

Зміни мають техніко-юридичний характер та не розширюють меж криміналізації відповідних діянь і не змінюють змісту кримінально-правової заборони.

Зокрема, законопроєктом пропонується внести зміни у частини третю та четверту статті 369 Кримінального кодексу України та передбачити:  

  • надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
  • надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою осіб чи її учасником, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України хабар законопроект Україна ККУ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Як законодавство та судова практика регулюють авторське право на ШІ-контент

ШІ вже створює код, тексти та дизайн, але питання належності прав на такий контент досі залишається відкритим.

Встановити факт цивільного шлюбу до 2004 року неможливо — Верховний Суд

Верховний Суд ухвалив важливе рішення для сімей військових: цивільний шлюб до 2004 року не визнається.

Рада з фінансової стабільності оновила кредитні пріоритети України до 2028 року

Нова Стратегія кредитування 2026 передбачає страхування воєнних ризиків та нові правила іпотеки.

Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

13 років боротьби за мантію: Велика Палата ВС скасувала рішення ВАСУ у справі звільненого судді

Велика Палата Верховного Суду передала на новий розгляд справу про звільнення суддів за «порушення присяги» у 2013 році.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]