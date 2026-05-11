У Верховній Раді хочуть змінити статтю Кримінального кодексу про покарання за хабарі

Положення статті 369 Кримінального кодексу щодо відповідальності за надання неправомірної вигоди службовим особам хочуть уточнити.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15221 «Про внесення змін до частин третьої, четвертої статті 369 Кримінального кодексу України», який має уточнити норми про відповідальність за надання неправомірної вигоди службовим особам.

Документ спрямований на усунення можливостей для різного тлумачення положень статті 369 КК України та забезпечення юридичної визначеності.

Автор законопроєкту вказує, що через техніко-юридичну недосконалість формулювань зазначених норм на практиці може помилково допускатися їх розширене тлумачення, внаслідок чого вказана кваліфікуюча ознака необґрунтовано пошириться також на пропозицію або обіцянку надати неправомірну вигоду.

Відтак, такий підхід, на його думку, не відповідає змісту кримінально-правової заборони та суперечить принципу юридичної визначеності, оскільки фактично призведе до розширення меж кримінальної відповідальності поза волею законодавця, що є неприпустимим.

Законопроєктом пропонується редакційно уточнити відповідні норми Кримінального кодексу без зміни санкцій.

Зміни мають техніко-юридичний характер та не розширюють меж криміналізації відповідних діянь і не змінюють змісту кримінально-правової заборони.

Зокрема, законопроєктом пропонується внести зміни у частини третю та четверту статті 369 Кримінального кодексу України та передбачити:

надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою осіб чи її учасником, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

