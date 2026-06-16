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Украинцам могут вернуть часть налогов за благотворительные взносы: как получить налоговую скидку

21:05, 16 июня 2026
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Налоговая скидка позволяет уменьшить годовой налогооблагаемый доход на сумму пожертвований и получить возврат части уплаченного налога.
Украинцам могут вернуть часть налогов за благотворительные взносы: как получить налоговую скидку
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Граждане Украины, поддерживающие благотворительные организации, могут воспользоваться правом на налоговую скидку и вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

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Как пояснили в ГНС, налоговая скидка дает возможность уменьшить годовой налогооблагаемый доход на сумму отдельных расходов, в частности благотворительных взносов и пожертвований. В результате налогоплательщик может получить часть ранее уплаченного НДФЛ.

Воспользоваться таким правом могут физические лица — резиденты Украины, которые в течение года осуществляли благотворительные пожертвования в пользу некоммерческих организаций и получали доход в виде заработной платы.

Важно, чтобы организация, получившая помощь, на момент ее предоставления была включена в Реестр некоммерческих учреждений и организаций.

В налоговую скидку можно включить благотворительные взносы и пожертвования, однако их общая сумма не должна превышать 4% годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика.

Для оформления налоговой скидки необходимо сохранить документы, подтверждающие факт оказания благотворительной помощи. Это могут быть банковские квитанции, платежные поручения, фискальные или товарные чеки, банковские выписки, акты приема-передачи имущества и другие расчетные документы.

В таких документах обязательно должны быть указаны данные благотворителя и получателя помощи, дата платежа или передачи имущества, а также сумма средств или стоимость переданного имущества.

Для получения налоговой скидки необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах в налоговый орган по месту регистрации.

Подать декларацию можно лично или через уполномоченное лицо, по почте с уведомлением о вручении, а также в электронном виде через Электронный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение «Моя налоговая».

В электронных сервисах ГНС декларацию можно сформировать с частично заполненными данными и сразу добавить копии подтверждающих документов.

Воспользоваться правом на налоговую скидку по итогам отчетного года можно до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Если декларация не будет подана в установленный срок, право на получение налоговой скидки теряется и не переносится на последующие годы.

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