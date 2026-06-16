Українцям можуть повернути частину податків за благодійні внески: як отримати податкову знижку

Податкова знижка дозволяє зменшити річний оподатковуваний дохід на суму пожертв і отримати повернення частини сплаченого податку.

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Громадяни України, які підтримують благодійні організації, можуть скористатися правом на податкову знижку та повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Як пояснили в ДПС, податкова знижка дає можливість зменшити річний оподатковуваний дохід на суму окремих витрат, зокрема благодійних внесків і пожертв. У результаті платник податків може отримати частину раніше сплаченого ПДФО.

Скористатися таким правом можуть фізичні особи — резиденти України, які протягом року здійснювали благодійні пожертви на користь неприбуткових організацій та отримували дохід у вигляді заробітної плати.

Важливо, щоб організація, яка отримала допомогу, на момент її надання була включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

До податкової знижки можна включити благодійні внески та пожертви, однак їх загальна сума не повинна перевищувати 4% річного оподатковуваного доходу платника податків.

Для оформлення податкової знижки необхідно зберегти документи, які підтверджують факт надання благодійної допомоги. Це можуть бути банківські квитанції, платіжні інструкції, фіскальні або товарні чеки, банківські виписки, акти приймання-передачі майна та інші розрахункові документи.

У таких документах обов’язково мають бути зазначені дані благодійника та отримувача допомоги, дата платежу або передачі майна, а також сума коштів чи вартість переданого майна.

Для отримання податкової знижки потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем реєстрації.

Подати декларацію можна особисто або через уповноважену особу, поштою з повідомленням про вручення, а також в електронному вигляді через Електронний кабінет платника податків або мобільний застосунок «Моя податкова».

В електронних сервісах ДПС декларацію можна сформувати з частково заповненими даними та одразу додати копії підтвердних документів.

Скористатися правом на податкову знижку за підсумками звітного року можна до 31 грудня року, що настає після звітного.

Якщо декларація не буде подана у встановлений строк, право на отримання податкової знижки втрачається і не переноситься на наступні роки.

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