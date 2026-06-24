Летний ажиотаж на железной дороге: спрос на поезда в Одессу превысил предложение в 4,5 раза

В разгар летнего сезона спрос на ж/д билеты стремительно растет — Укрзализныця назвала направления, на которых украинцам тяжелее всего купить места из-за острого дефицита.

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Летний сезон остается периодом наибольшей нагрузки на железнодорожные перевозки. Украинцы массово отправляются в отпуска, на отдых в Карпаты, Львов и Одессу, из-за чего спрос на билеты существенно превышает предложение.

В прошлом году дефицит мест на популярных направлениях стал одной из главных проблем сезона. Особенно сложно было приобрести билеты в Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Яремче и Ужгород.

На отдельных рейсах проездные документы раскупались в течение нескольких минут после открытия продаж, а пассажиры массово жаловались на отсутствие свободных мест и необходимость постоянно отслеживать появление дополнительных вагонов и поездов.

Похожая ситуация наблюдается и в 2026 году. Как сообщили в Укрзализныце, за период с 8 по 21 июня железнодорожным транспортом воспользовались более миллиона пассажиров.

Спрос на направление Киев — Львов втрое превышает предложение

Наибольший спрос традиционно фиксируется на маршруте Киев — Львов и в обратном направлении. По данным компании, количество желающих приобрести билеты на это направление превышает имеющееся предложение в три раза.

Чтобы удовлетворить спрос, Укрзализныця назначала дополнительные поезда и перебрасывала вагоны с менее загруженных маршрутов на наиболее востребованные. Таким образом компания пытается обеспечить возможность путешествия для большего количества пассажиров в разгар летнего сезона.

В Укрзализныце отмечают, что значительную часть пассажиропотока сейчас составляют организованные детские группы. Среди них — юные спортсмены, а также дети действующих и погибших военнослужащих.

Одесса и Львов возглавили рейтинг направлений с большим дефицитом билетов

Наибольший ажиотаж этим летом Укрзализныця фиксирует на маршрутах в Одессу и Львов. Наиболее критическая ситуация сложилась на направлении Киев — Одесса, где спрос на билеты превышает количество доступных мест в 4,5 раза: пассажиры совершили 131,8 тысячи поисковых запросов при наличии лишь 29,2 тысячи мест.

В то же время маршрут Киев — Львов остается самым массовым — здесь зафиксировано более 187 тысяч поисков, что втрое превышает предложение.

Значительный дефицит мест наблюдается также на направлениях Киев — Харьков, Киев — Днепр и Киев — Винница, где спрос примерно вдвое превышает количество доступных мест.

Перевозчик обещает дополнительные рейсы

В компании признают, что нехватка билетов на популярных маршрутах сохраняется. Поэтому перевозчик продолжает по возможности назначать дополнительные рейсы и увеличивать количество мест на направлениях, которые пользуются наибольшим спросом, особенно для поездок на отдых в выходные дни.

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