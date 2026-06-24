Как долго продлится отсрочка после окончания контракта в ВСУ — подробности расчетов

В Минобороны объяснили, как военнослужащим будут начисляться дополнительные сроки отсрочки после контракта.

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Минобороны ввело новый базовый контракт с определёнными условиями для всех военнослужащих и разъяснило, какой будет отсрочка после его завершения.

Как сообщили в оборонном ведомстве, после окончания базового контракта военнослужащим гарантированно будет предоставляться базовая отсрочка сроком на шесть месяцев.

Кроме того, предусмотрено дополнительное начисление отсрочки в зависимости от выполнения боевых задач и предыдущей военной службы.

Так, за каждый день выполнения боевых задач начисляется дополнительный день отсрочки, а за каждый год службы до 2022 года — один дополнительный месяц.

Общая продолжительность отсрочки будет определяться с учетом всех оснований. В Минобороны подчеркнули, что гарантированное предоставление отсрочки является одним из преимуществ нового базового контракта.

Напомним, что срок действия базового контракта составляет 24 месяца. Заключить его могут как военнообязанные, так и действующие военнослужащие.

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