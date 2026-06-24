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Скільки триватиме відстрочка після закінчення контракту в ЗСУ – подробиці розрахунків

16:34, 24 червня 2026
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У Міноборони пояснили, як військовим нараховуватимуть додаткові строки відстрочки після контракту.
Скільки триватиме відстрочка після закінчення контракту в ЗСУ – подробиці розрахунків
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Міноборони запровадило новий базовий контракт із визначеними умовами для всіх військовослужбовців та роз’яснило, якою буде відстрочка після його завершення.

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Як повідомили в оборонному відомстві, після закінчення базового контракту військовослужбовцям гарантовано надаватиметься базова відстрочка строком на шість місяців.

Крім того, передбачено додаткове нарахування відстрочки залежно від виконання бойових завдань і попередньої військової служби.

Так, за кожен день виконання бойових завдань нараховується додатковий день відстрочки, а за кожен рік служби до 2022 року — один додатковий місяць.

Загальна тривалість відстрочки визначатиметься з урахуванням усіх підстав. У Міноборони наголосили, що гарантоване надання відстрочки є однією з переваг нового базового контракту.

Нагадаємо, що термін дії базового контракту становить 24 місяці. Укласти його можуть як військовозобов’язані, так і чинні військовослужбовці.

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ЗСУ контракт міноборони відстрочка

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