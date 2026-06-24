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Соответствует ли Конституции конкурс на Генпрокурора: предложенная модель не имеет аналогов в большинстве стран ЕС

14:20, 24 июня 2026
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Анализ европейской практики доказывает, что независимо от выбранной модели назначения генерального прокурора, определяющим фактором ее эффективности является наличие надежных процедурных гарантий защиты от политического влияния.
Соответствует ли Конституции конкурс на Генпрокурора: предложенная модель не имеет аналогов в большинстве стран ЕС
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Вопрос процедуры формирования руководящего состава органов прокуратуры является одним из ключевых элементов обеспечения баланса между независимостью прокуратуры и демократической подотчетностью. Европейская практика демонстрирует отсутствие единой модели назначения Генерального прокурора. Вместо этого в разных государствах применяются разные подходы к выдвижению и назначению кандидатов в зависимости от конституционной модели, роли прокуратуры в системе власти и национальных правовых традиций.

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Предложенная законопроектом № 15343 модель назначения Генерального прокурора фактически создает конституционно не предусмотренный этап формирования должности. Конституция Украины прямо определяет Президента и Верховную Раду субъектами назначения Генерального прокурора. В то же время законопроект фактически создает дополнительный конституционно не предусмотренный фильтр в виде конкурсной комиссии, без решения которой Президент не сможет реализовать свое конституционное полномочие.

Это ставит под сомнение соответствие законопроекта принципу верховенства Конституции и устоявшемуся подходу Конституционного Суда Украины относительно недопустимости изменения конституционно определенного объема полномочий органов государственной власти законом, а также выводам Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия подчеркивает, что в Европе не существует единой «правильной» модели назначения Генерального прокурора. В одних странах прокуратура теснее связана с исполнительной властью, в других — имеет значительно более высокий уровень институциональной автономии.

Венецианская комиссия подчеркивает, что в Европе не существует единой «правильной» модели назначения Генерального прокурора. В одних странах прокуратура теснее связана с исполнительной властью, в других — имеет значительно более высокий уровень институциональной автономии.

Решающее значение имеет не сама модель, а наличие процедурных гарантий, которые обеспечивают независимость прокурора от политического влияния. Существует разница в субъекте, который имеет право предлагать кандидата на определенную должность:

  • В странах, где Генеральный прокурор является частью правительства, правительство имеет право назначить кандидата на должность Генерального прокурора;
  • В странах, где Генеральный прокурор действует как независимый институт, Генерального прокурора назначает либо президент страны, либо верховный законодательный орган.

Именно поэтому Комиссия рекомендует придерживаться двух ключевых условий во время отбора и назначения Генерального прокурора:

  1. Право выдвигать кандидатов должно быть четко определено.
  2. Консультации относительно профессиональной квалификации кандидатов должны быть получены от соответствующих лиц, таких как представители юридического сообщества (включая прокуроров) и гражданского общества.

Субъекты выдвижения кандидатов на должность Генерального прокурора в европейских государствах

Европейская практика свидетельствует, что назначение Генерального прокурора преимущественно находится под контролем исполнительной власти. В 21 из 28 государств ЕС и Великобритании кандидатов выдвигают министры юстиции, правительства, премьер-министры или президенты.

Парламентская модель выдвижения является фактически исключением: среди исследованных стран только Словакия предоставила такое полномочие законодательному органу. Словацкая Республика является единственным государством, которое уполномочивает высший законодательный орган выдвигать кандидата на должность Генерального прокурора.

  • В 10 государствах — Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Эстония, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Франция и Чешская Республика — право выдвижения кандидата на соответствующую должность принадлежит министру юстиции;
  • В 6 государствах — Греция, Испания, Португалия, Финляндия, Хорватия и Швеция — право выдвижения кандидата на должность Генерального прокурора принадлежит правительству;
  • В 2 государствах — Мальта и Польша — кандидат на должность Генерального прокурора непосредственно выдвигается премьер-министром;
  • В 3 государствах — Венгрия, Литва и Кипр — право выдвижения кандидата принадлежит президенту.

Примеры Ирландии и Соединенного Королевства являются специфическими, поскольку эти страны применяют процедуру отбора, открытую для потенциальных кандидатов. В случае Соединенного Королевства поданные кандидатуры рассматриваются комитетом под председательством Комиссара государственной службы. Затем этот комитет предоставляет рекомендации высшему государственному прокурору, который выбирает так называемого руководителя прокуроров.

В других государствах право выдвижения кандидата на должность Генерального прокурора принадлежит органам судебной власти или прокурорского самоуправления. В частности, соответствующие полномочия осуществляет Судебный совет в Болгарии и Италии, Председатель Верховного Суда — в Латвии, а Государственный совет прокуроров — в Словении.

В Латвии процедура в большей степени ориентирована на профессиональную оценку кандидатов. Лицо, соответствующее установленным критериям, подает документы в Судебный совет. После получения заключений компетентных органов и проведения оценивания Судебный совет определяет наиболее подходящего кандидата и подает его кандидатуру на утверждение Сейма, который и осуществляет назначение Генерального прокурора.

Субъекты, уполномоченные назначать генеральных прокуроров

На основе анализа правовых приказов и правовых норм можно сделать следующие выводы:

  • В 17 случаях Генерального прокурора назначает король или президент (Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Испания, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия и Франция);
  • В 4 случаях высший законодательный орган назначает или утверждает должность Генерального прокурора (Венгрия, Латвия, Словения, Хорватия);
  • Правительство уполномочено назначать или комментировать выдвижение кандидата на должность Генерального прокурора в случае 6 государств (Ирландия, Нидерланды, Словения, Чешская Республика, Эстония и Швеция);
  • Лишь в одном (1) государстве ЕС коллегиальный орган судей, то есть Судебный совет (Италия), назначает генерального прокурора (Mališka and Csudai 2020).

Венецианская комиссия в своем документе учла тот факт, что участие парламента в назначении или избрании генерального прокурора может нести определенный риск политизации процесса. Однако, с другой стороны, Венецианская комиссия рекомендовала привлечение парламента как способ смягчения этого риска, отметив следующее:

  • необходимо учитывать мнение соответствующего парламентского комитета, а также экспертного совета;
  • во время голосования следует использовать квалифицированное большинство в две трети голосов (Сборник заключений и отчетов Венецианской комиссии по прокурорам, с. 26).

Анализ моделей назначения генеральных прокуроров в странах Европейского союза свидетельствует о том, что подавляющее большинство государств оставляет решающую роль в этом процессе за национальными органами власти — президентами, правительствами или парламентами. В то же время законопроект № 15343 предлагает модель, которая не имеет прямого аналога среди исследованных европейских юрисдикций и может стать предметом конституционной дискуссии в связи с потенциальным ограничением полномочий Президента Украины и введением дополнительного механизма влияния на формирование перечня кандидатов на должность Генерального прокурора.

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ОГП законопроект Конституция Украины

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Публикации

Соответствует ли Конституции конкурс на Генпрокурора: предложенная модель не имеет аналогов в большинстве стран ЕС

Анализ европейской практики доказывает, что независимо от выбранной модели назначения генерального прокурора, определяющим фактором ее эффективности является наличие надежных процедурных гарантий защиты от политического влияния.

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