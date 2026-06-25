Мелиорация 2:0: аграрии получили право вето на кредиты государственных водопользователей

Новый закон предусматривает переход от централизованного бюджетного управления к системе операторов и организаций водопользователей, что должно повлиять на стоимость полива, эффективность использования воды и работу агросектора.

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В Украине стартовал второй этап реформы мелиорации, изменяющий модель управления государственными оросительными системами и водохозяйственной инфраструктурой. Новый закон предусматривает переход от централизованного бюджетного управления к системе операторов и организаций водопользователей, что должно повлиять на стоимость полива, эффективность использования воды и работу агросектора.

21 июня вступил в силу Закон Украины №4795-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности». Этот документ является продолжением реформы мелиорации, которая стартовала еще в 2022 году с принятием закона об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель. Фактически речь идет о структурном изменении модели управления водными ресурсами в агросекторе.

В чем суть второго этапа реформы и что меняется

Ключевая идея реформы – переход от бюджетного содержания мелиоративных систем к экономически самодостаточной модели.

Вместо классической модели, где государственные структуры напрямую управляли инфраструктурой, вводится новая архитектура.

Операторы мелиоративных систем. Предполагается создание операторов в форме государственных некоммерческих компаний. Они будут отвечать за: эксплуатацию оросительных и дренажных систем, техническое обслуживание инфраструктуры, подачу и отвод воды. Организации водопользователей. Отдельную роль получают объединение аграриев и других водопользователей. Они: будут участвовать в управлении системами, будут влиять на приоритеты использования воды, могут быть вовлечены в надзорные механизмы. Наблюдательные советы. В управленческие структуры планируется привлечение представителей аграрного сектора и водопользователей. Это должно усилить контроль за эффективностью использования инфраструктуры.

Создание организаций водопользователей (ОВП)

Также одной из ключевых идей реформы является дальнейшее развитие организаций водопользователей (ОВП) – неприбыльных объединений фермеров и землепользователей, самостоятельно управляющих мелиоративной инфраструктурой. Членами ОВП могут быть владельцы или пользователи (арендаторы) земельных участков сельскохозяйственного назначения, на которых осуществляется мелиорация.

Для аграриев (владельцев и пользователей сельскохозяйственных земель) это дает несколько важных преимуществ:

ОВП как некоммерческие юридические лица имеют право получать в собственность объекты инженерной инфраструктуры мелиоративных систем (насосные станции, каналы, трубопроводы), находящиеся в государственной или коммунальной собственности. Это позволяет аграриям напрямую владеть и распоряжаться сетями, обеспечивающими орошение их полей.

объекты инженерной инфраструктуры мелиоративных систем (насосные станции, каналы, трубопроводы), находящиеся в государственной или коммунальной собственности. Это позволяет аграриям напрямую владеть и распоряжаться сетями, обеспечивающими орошение их полей. Аграрии как заказчики услуг операторов имеют право выбирать своих представителей в наблюдательные советы государственных операторов мелиоративных систем. Это позволяет влиять на утверждение инвестиционных программ, установление тарифов на забор и доставку воды, принятие решений по привлечению кредитов.

государственных операторов мелиоративных систем. Это позволяет влиять на утверждение инвестиционных программ, установление тарифов на забор и доставку воды, принятие решений по привлечению кредитов. Операторы мелиоративных систем обязаны согласовывать условия кредитов или энергосервисных договоров с аграриями, в использовании которых находится более половины земель в зоне обслуживания системы. Без такого согласия оператор теряет право на компенсацию расходов по этим кредитам от ОВП.

В случае дефицита воды или аварийных ситуаций, после обеспечения потребностей питьевого водоснабжения, остаток воды распределяется между членами ОВП пропорционально их лимитам забора , определенным в разрешениях на специальное водопользование.

, определенным в разрешениях на специальное водопользование. Операторы обязаны предоставлять услуги ОВП на тех же условиях, что и другим лицам, применяя единую методику расчета тарифов. Методика предполагает распределение постоянных затрат (плата за мощность) пропорционально площади земельных участков аграриев.

ОВП являются некоммерческими организациями, что означает использование всех доходов исключительно на эксплуатацию, техническое обслуживание и восстановление мелиоративных систем для нужд своих членов.

Законодательство предусматривает возможность государственной поддержки для ОВП и операторов, в частности, относительно частичного возмещения кредитов на обновление инфраструктуры.

Фактически, государство постепенно переходит от модели централизованного управления к модели, в которой сами аграрии становятся активными участниками эксплуатации и развития мелиоративных систем.

Аграрии получили реальное влияние на тарифы: как работает новая модель управления мелиорацией

Еще одно важное новшество реформы – усиление участия самих водопользователей в управлении мелиоративной инфраструктурой. Новый закон предусматривает создание государственных операторов мелиорации в форме государственных некоммерческих обществ, отвечающих за эксплуатацию государственных каналов и других объектов инженерной инфраструктуры.

В то же время, аграрии получают больше возможностей влиять на деятельность таких операторов через механизмы корпоративного управления и взаимодействие с организациями водопользователей. Кроме того, закон закрепляет принцип недискриминационного доступа к услугам операторов. Они обязаны предоставлять услуги всем водопользователям и организациям водопользователей на равных условиях и по единым подходам к расчету тарифов. Ожидается, что такая модель позволит объединить государственный контроль над стратегическими объектами мелиорации с участием аграрного бизнеса в управлении водными ресурсами и развитии орошения в Украине.

В Украине формируется новая модель управления мелиоративными системами, которая фактически передает аграриям ключевое влияние на формирование тарифов через наблюдательные советы операторов.

Речь идет о системе, в которой пользователи услуг аграрные предприятия и их объединения получают не только экономическую, но и управленческую роль в определении стоимости водоснабжения и водоотведения.

Согласно предусмотренной модели, представители аграриев занимают по меньшей мере две трети состава наблюдательного совета оператора мелиоративной системы. Это обеспечивает им решающее влияние на определение всех ключевых решений, включая тарифные.

Фактически именно наблюдательный совет становится центром тарифообразования без участия государственного регулятора в финальном решении.

Тарифы определяются внутри системы

К исключительной компетенции наблюдательного совета относится утверждение тарифов на услуги по подаче воды, водоотводу и защите земель от вредного воздействия вод.

Таким образом стоимость услуг формируется не внешним регулятором, а внутренним органом управления, где доминируют сами пользователи системы.

Голоса зависят от площади земель

Система предусматривает пропорциональное голосование: вес голоса агрария зависит от площади земель, обрабатываемых в рамках обслуживания оператора.

Это означает, что крупные изготовители получают большее влияние на принятие тарифных решений, чем мелкие участники.

Кроме тарифов, наблюдательный совет утверждает инвестиционные программы и решения по привлечению кредитов. Поскольку эти расходы включаются в тарифную структуру, аграрии фактически влияют и на стоимость услуг.

До полного формирования наблюдательных советов тарифы временно утверждает руководитель оператора. После запуска системы эти полномочия переходят в коллегиальный орган.

Изменения в предоставлении услуг и тарифах

Законом предусмотрено, что операторы государственных мелиоративных систем будут предоставлять услуги по двуставочному тарифу. Такой подход давно используется во многих странах для удержания сложной инфраструктуры.

Тариф будет состоять из двух частей:

Плата за мощность – покрывает постоянные расходы вне зависимости от фактического объема воды. К ним относятся содержание насосных станций, ремонт сетей, модернизация оборудования, обслуживание кредитов и другие инвестиционные расходы.

Плата за фактический объем воды – зависит от количества воды, получаемой конкретным водопользователем, и компенсирует переменные расходы оператора. В парламенте отмечают, что такая система должна обеспечить финансовую стабильность операторов мелиоративных систем и в то же время сделать расчеты более прогнозируемыми для аграриев.

Права и обязанности владельцев земель

Физические и юридические лица имеют право самостоятельно строить мелиоративные объекты на собственных или арендованных землях и приобретать на них право собственности.

Владельцы и арендаторы участков, на которых расположены мелиоративные объекты, обязаны обеспечивать доступ к ним специалистам, осуществляющим их эксплуатацию, и не препятствовать работе систем.

Если предприятие, эксплуатирующее государственную систему, планирует привлечь кредит на обновление, оно обязано предупредить об этом и согласовать условия с аграриями, чьи участки составляют более половины территории обслуживания этой системы.

Распределение воды при дефиците

В случае нехватки воды в источнике или аварийных ситуаций после обеспечения потребностей питьевого водоснабжения остаток воды распределяется между аграриями пропорционально их лимитам забора, определенным в разрешениях на специальное водопользование.

Отметим, что реформа оказывает непосредственное влияние на сельскохозяйственных производителей, пользующихся орошением. На практике изменения могут означать более прогнозируемую работу оросительных систем, потенциальный рост стоимости услуг в краткосрочной перспективе, улучшение качества и стабильности подачи воды, большее участие аграриев в управлении инфраструктурой.

В парламенте отмечают, что мелиорация напрямую связана с: продовольственной безопасностью, урожайностью агросектора, адаптацией к климатическим изменениям, устойчивостью сельских территорий. Старые системы орошения долгое время находились в состоянии недофинансирования, что приводило к потерям воды, износу инфраструктуры и неэффективному использованию ресурсов.

Юридический фактчек

Несмотря на масштабность реформы, ряд вопросов остается открытым: Первый – переход к новой модели управления. Закон закрепляет концепцию операторов, однако подробные механизмы их формирования и контроля в значительной степени делегируются подзаконному регулированию.

Второе – тарифная политика. Базовые принципы прозрачности определены, однако конкретный порядок расчета тарифов должен устанавливаться отдельными актами.

Третье – роль водопользователей. Закон предусматривает участие аграриев в управлении, но степень их реального влияния будет зависеть от уставов операторов и решений правительства.

Четвертое – риски регионального неравенства Из-за разного состояния инфраструктуры в регионах возможно неодинаковое внедрение реформы.

Что изменится на практике

В случае полной имплементации реформы, система мелиорации в Украине будет функционировать по новой модели:

государство будет постепенно отходить от прямого управления инфраструктурой, операторы станут ключевыми исполнителями технической эксплуатации

аграрии получат большее влияние на управление водными ресурсами

финансирование системы станет более зависимым от тарифной модели.

Фактически это переход к рыночно-ориентированному управлению водной инфраструктурой.

Второй этап реформы мелиорации – попытка изменить саму логику управления водными ресурсами в агросекторе – от бюджетного содержания до системы операторов и водопользователей. Ключевая идея заключается в повышении эффективности, прозрачности и финансовой устойчивости мелиоративных ной инфраструктуры. В то же время успех реформы будет напрямую зависеть от того, как будут реализованы подзаконные механизмы, в частности в сфере тарифообразования, контроля и реального привлечения аграриев к управлению системами.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета» ранее, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта подписал закон, предусматривающий изменения в управлении мелиоративной инфраструктурой, в частности, разграничение функций, обновление модели работы операторов и возможность привлечения инвестиций.

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