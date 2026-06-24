Можно ли выселить человека из дома по требованию владельца: суд назвал решающие обстоятельства

Вышгородский райсуд Киевской области на примере спора между владелицей жилого дома и его отцом разъяснил, что право собственника на выселение не является абсолютным: если лицо законно вселилось в жилье, длительное время проживает в нем и имеет достаточные связи с этим жильем, суд может отказать в выселении даже несмотря на.

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Вышгородский районный суд Киевской области в открытом судебном заседании рассмотрел гражданское дело по иску владелицы жилого дома к нескольким ответчикам об устранении препятствий в пользовании и распоряжении имуществом путем выселения.

Суд дал оценку доводам относительно законности проживания в спорном жилье и правомерности вмешательства в право собственности.

Суть дела

Истец обратилась в суд с требованием устранить препятствия в пользовании жилым домом, расположенным в Киевской области, путем выселения лиц, которые, по ее утверждению, без надлежащих правовых оснований самовольно вселились в дом и продолжают в нем проживать.

Она отмечала, что не давала согласия на проживание этих лиц, не заключала с ними каких-либо договоров, а также была фактически лишена доступа к жилью, поскольку ответчики сменили замки и сделали невозможным свободное пользование имуществом.

По материалам дела, спорный жилой дом расположен на земельном участке, который первоначально находился в собственности ответчика, а строительство объекта осуществлялось во время его пребывания в браке с матерью истца.

Позже земельный участок был отчужден в пользу истца по договору дарения, после чего она оформила право собственности на жилой дом как завершенный объект недвижимости.

Ответчик возражал против иска, указывая, что строительство дома осуществлялось им в течение длительного времени за собственные средства, а вселение в жилье произошло законно, поскольку он является отцом истца и проживает в спорном доме как в своем единственном фактическом жилье.

Другие ответчики пояснили, что проживают в доме как родственники и члены семьи, а их вселение произошло с согласия одного из проживающих лиц. Также они ссылались на отсутствие другого жилья и сложные жизненные обстоятельства.

Судом установлено, что после вселения ответчиков доступ истца к дому был ограничен, между сторонами возник длительный конфликт, а жилье фактически используется лицами, которые возражают против требований собственницы о выселении.

Выводы и решение суда

Оценив материалы дела № 363/2788/25, суд исходил из положений гражданского и жилищного законодательства, а также практики Европейского суда по правам человека относительно защиты права на жилье.

Суд отметил, что собственник жилого дома имеет право требовать устранения любых препятствий в осуществлении своего права пользования и распоряжения имуществом, в том числе путем выселения лиц, не имеющих надлежащих правовых оснований для проживания.

Вместе с тем суд подчеркнул, что в случаях, когда лицо фактически длительное время проживает в жилье и имеет устойчивую связь с ним, такое жилье может считаться «домом» в понимании статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что требует оценки соразмерности вмешательства.

Суд установил, что ответчик, являющийся отцом истца, вселился в спорный дом до момента оформления права собственности истца на него, а его проживание носит длительный характер и связано с фактическим созданием и использованием этого жилья как семейного.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что выселение данного лица представляло бы собой несоразмерное вмешательство в право на уважение жилища.

В то же время в отношении других ответчиков суд установил, что они вселились в жилой дом без согласия собственницы и не являются членами ее семьи в понимании закона. Доказательств наличия правовых оснований для их проживания в спорном доме предоставлено не было.

Суд также учел, что после их вселения владелица была фактически лишена доступа к своему имуществу, а ответчики продолжают проживать в доме и отказываются его покидать.

Исходя из этого, суд пришел к выводу, что в отношении этих лиц имеет место самовольное занятие жилья и имеются основания для защиты права собственности путем их выселения.

Суд постановил иск удовлетворить частично. Устранить истцу препятствия в пользовании и распоряжении жилым домом путем выселения лиц, не имеющих законных оснований для проживания в нем, без предоставления другого жилого помещения. В остальной части требований отказано.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевский апелляционный суд.

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