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Літній ажіотаж на залізниці: попит на поїзди до Одеси перевищив пропозицію у 4,5 раза

16:52, 24 червня 2026
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У розпал літнього сезону попит на залізничні квитки стрімко зростає — Укрзалізниця назвала напрямки, на яких українцям найважче купити місця через гострий дефіцит.
Літній ажіотаж на залізниці: попит на поїзди до Одеси перевищив пропозицію у 4,5 раза
фото: УЗ
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Літній сезон залишається періодом найбільшого навантаження на залізничні перевезення. Українці масово вирушають у відпустки, на відпочинок до Карпат, Львова та Одеси, через що попит на квитки суттєво перевищує пропозицію.

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Минулого року дефіцит місць на популярних напрямках став однією з головних проблем сезону. Особливо складно було придбати квитки до Одеси, Львова, Івано-Франківська, Яремче та Ужгорода.

На окремих рейсах проїзні документи розкуповувалися протягом кількох хвилин після відкриття продажу, а пасажири масово скаржилися на відсутність вільних місць та необхідність постійно відстежувати появу додаткових вагонів і поїздів.

Схожа ситуація спостерігається і 2026 року. Як повідомили в Укрзалізниці, за період з 8 по 21 червня залізничним транспортом скористалися понад мільйон пасажирів.

Попит на напрямок Київ — Львів утричі перевищує пропозицію

Найбільший попит традиційно фіксується на маршруті Київ — Львів і у зворотному напрямку. За даними компанії, кількість охочих придбати квитки на цей напрямок перевищує наявну пропозицію у три рази.

Щоб задовольнити попит, Укрзалізниця призначала додаткові поїзди та перекидала вагони з менш завантажених маршрутів на найбільш затребувані. Таким чином компанія намагається забезпечити можливість подорожі для більшої кількості пасажирів у розпал літнього сезону.

В Укрзалізниці зазначають, що значну частину пасажиропотоку нині становлять організовані дитячі групи. Серед них — юні спортсмени, а також діти діючих і загиблих військовослужбовців.

Одеса та Львів очолили рейтинг напрямків із великим дефіцитом квитків

Найбільший ажіотаж цього літа Укрзалізниця фіксує на маршрутах до Одеси та Львова. Найкритичніша ситуація склалася на напрямку Київ — Одеса, де попит на квитки перевищує кількість доступних місць у 4,5 раза: пасажири здійснили 131,8 тисячі пошукових запитів при наявності лише 29,2 тисячі місць.

Водночас маршрут Київ — Львів залишається наймасовішим — тут зафіксовано понад 187 тисяч пошуків, що утричі перевищує пропозицію.

Значний дефіцит місць спостерігається також на напрямках Київ — Харків, Київ — Дніпро та Київ — Вінниця, де попит приблизно удвічі перевищує кількість доступних місць.

Перевізник обіцяє додаткові рейси

У компанії визнають, що нестача квитків на популярних маршрутах зберігається. Тому перевізник продовжує за можливості призначати додаткові рейси та збільшувати кількість місць на напрямках, які користуються найбільшим попитом, особливо для поїздок на відпочинок у вихідні дні.

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Львів Київ Україна Одеса Харків Вінниця Укрзалізниця

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