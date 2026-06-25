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«Скала» разрослась до масштабов дивизии — военный омбудсмен предложила реорганизовать полк

08:30, 25 июня 2026
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Военный омбудсмен считает, что нынешняя структура не позволяет эффективно контролировать личный состав.
«Скала» разрослась до масштабов дивизии — военный омбудсмен предложила реорганизовать полк
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Военный омбудсмен Ольга Решетилова выступила за реорганизацию 425-го отдельного штурмового полка «Скала», подчеркнув необходимость принятия управленческих решений в отношении подразделения.

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По её словам, о возможных избиениях и издевательствах над военнослужащими в «Скале» она узнала ещё в мае-июне 2025 года. Сначала речь шла об избиении журналиста, переведенного в полк, затем — капеллана соседней бригады, а потом — командования батальона, который переформировали в состав 425 ОШП. После этого, отметила она, стало ясно, что проблема носит системный характер.

В июне 2025 года представители Офиса Президента и Военной службы правопорядка провели проверку на полигоне подразделения. По словам Решетиловой, из полка были вывезены 22 военнослужащих, которые дали показания об избиениях, подтвержденные полиграфом. Также удалось выявить группу инструкторов, которых подозревают в организации издевательств на полигонах.

В то же время омбудсмен заявила, что после проверки не были приняты надлежащие меры для привлечения этих лиц к ответственности и недопущения подобных случаев в будущем. Она отметила, что результаты расследования до сих пор отсутствуют.

По словам Решетиловой, с момента начала работы Офиса военного омбудсмена в правоохранительные органы было направлено девять сообщений о возможных преступлениях в полку «Скеля».

Она также сообщила, что офис наладил взаимодействие с командованием подразделения для оперативного реагирования на жалобы военнослужащих. В частности, были достигнуты договоренности о недопущении к работе с личным составом лиц, которых идентифицировали как системных нарушителей прав военных, а также обеспечена регулярная связь бойцов с семьями. По словам омбудсмена, количество жалоб от родственников на отсутствие связи с военнослужащими подразделения сократилось на 73%.

Отдельно Решетилова обратила внимание на проблему военнослужащих с зависимостями. По её словам, несколько месяцев назад в подразделении выявили около двух тысяч человек, получающих заместительную поддерживающую терапию. Она отметила, что в соответствии с действующими нормами такие люди не должны проходить службу в штурмовых подразделениях.

Комментируя ситуацию в полку, омбудсмен подчеркнула, что «Скала» по численности фактически соответствует дивизии, но продолжает действовать в рамках штатной структуры полка.

«Численность «Скалы», как об этом уже говорилось, примерно соответствует дивизии. При этом у них сохраняется штат полка. Управлять таким количеством личного состава в рамках штата полка просто нереально, даже при желании проконтролировать всё невозможно. Здесь однозначно нужны управленческие решения», — отметила она.

Решетилова сообщила, что обсуждала этот вопрос с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По её словам, он считает, что ситуация может улучшиться в случае создания отдельного командования штурмовых подразделений.

В то же время сама омбудсмен выступает против создания отдельного рода войск. По её мнению, это может привести к расширению масштабов негативных практик и нарушений прав человека. Вместо этого она предложила создавать отдельные штурмовые подразделения в составе каждого корпуса.

«Я неизменно считаю, что создание отдельного рода войск приведёт к расширению масштабов негативных практик и нарушений прав человека. С моей точки зрения, оптимальным было бы создание отдельных штурмовых подразделений в каждом корпусе. Это позволило бы командиру корпуса осуществлять контроль и формировать культуру поведения, дисциплину в подразделении. В любом случае решение относительно штурмовых подразделений должно быть хорошо взвешенным и продуманным», — подчеркнула омбудсмен.

Напомним уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о проверке информации о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

Как сообщили в ГБР, с целью проверки изложенных сведений следователи ГБР внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

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ВСУ военные армия военнослужащие

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