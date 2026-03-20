«Укрзализныця» расширила меню — еду и напитки теперь можно заказать вместе с билетом

Пассажиры флагманских поездов могут заранее выбрать кофе, сладости и горячие блюда и получить их прямо в вагоне.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця расширила ассортимент продукции, которую пассажиры могут заказать при покупке билетов на поезда. Теперь часть товаров можно выбрать заранее и получить их непосредственно в вагоне во время поездки, сообщили в УЗ.

В частности, при оформлении билета на флагманские поезда доступны для заказа фирменные дрипы — как поштучно, так и наборами. К напиткам предлагают сладости, в частности батончики, которые можно приобрести отдельно или в виде подарочных наборов.

Также в перечне есть более сытные блюда: каша с пармезаном, лапша с курицей и овощами, супы и гранола. Для детей предусмотрены отдельные позиции, среди которых смузи, пастила и стрипы.

В компании сообщили, что в ближайшее время планируют добавить в ассортимент лакомства для собак, а также книги, которые можно будет заказать вместе с напитками и получить во время поездки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.