  1. В Україні

Укрзалізниця розширила меню – їжу та напої тепер можна замовити разом із квитком

20:53, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пасажири флагманських поїздів можуть заздалегідь обрати дріп-каву, солодощі та гарячі страви й отримати їх прямо у вагоні.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця розширила асортимент продукції, яку пасажири можуть замовити під час купівлі квитків на поїзди. Тепер частину товарів можна обрати заздалегідь і отримати їх безпосередньо у вагоні під час поїздки, повідомили в УЗ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, під час оформлення квитка на флагманські поїзди доступні до замовлення фірмові дріпи — як поштучно, так і наборами. До напоїв пропонують солодощі, зокрема батончики, які можна придбати окремо або у вигляді подарункових наборів.

Також у переліку є більш поживні страви: каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, супи та гранола. Для дітей передбачені окремі позиції, серед яких смузі, пастила та страйпи.

У компанії повідомили, що найближчим часом планують додати до асортименту ласощі для собак, а також книги, які можна буде замовити разом із напоями та отримати під час поїздки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]