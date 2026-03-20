Укрзалізниця розширила меню – їжу та напої тепер можна замовити разом із квитком

Пасажири флагманських поїздів можуть заздалегідь обрати дріп-каву, солодощі та гарячі страви й отримати їх прямо у вагоні.

Укрзалізниця розширила асортимент продукції, яку пасажири можуть замовити під час купівлі квитків на поїзди. Тепер частину товарів можна обрати заздалегідь і отримати їх безпосередньо у вагоні під час поїздки, повідомили в УЗ.

Зокрема, під час оформлення квитка на флагманські поїзди доступні до замовлення фірмові дріпи — як поштучно, так і наборами. До напоїв пропонують солодощі, зокрема батончики, які можна придбати окремо або у вигляді подарункових наборів.

Також у переліку є більш поживні страви: каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, супи та гранола. Для дітей передбачені окремі позиції, серед яких смузі, пастила та страйпи.

У компанії повідомили, що найближчим часом планують додати до асортименту ласощі для собак, а також книги, які можна буде замовити разом із напоями та отримати під час поїздки.

