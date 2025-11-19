Война должна закончиться достойным миром, Россия не получит вознаграждения – Зеленский

По словам Президента Украины, война должна закончиться – нет альтернативы миру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас активизировано много мирных процессов по войне России против Украины, и все они должны быть направлены на достойный мир и гарантированную безопасность.

«Война должна закончиться, нет альтернативы миру», — подчеркнул он на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

По словам Зеленского, Россия должна понять, что за войну не получит никаких вознаграждений.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на силу турецкой дипломатии, в частности на активное участие Турции в «коалиции решительных», особенно в военно-морском компоненте.

«Все понимают значение безопасности в Черном море, и обеспечить такую безопасность можно только вместе с Турцией», — добавил Зеленский.

