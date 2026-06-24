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После травмы на стройке мужчина вынес инструменты на 27 тысяч гривен и сдал их в ломбард: что решил суд

07:18, 24 июня 2026
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В Хмельницком мужчина, который после производственной травмы заявил о невыплате заработной платы и компенсации, украл со стройки инструменты на 27 539 грн, продал их в ломбарде за 16 тысяч грн и оказался на скамье подсудимых.
После травмы на стройке мужчина вынес инструменты на 27 тысяч гривен и сдал их в ломбард: что решил суд
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Хмельницкий горрайонный суд признал виновным 54-летнего мужчину в краже строительных инструментов из подсобного помещения на одной из строительных площадок Хмельницкого. Преступление было совершено в конце прошлого года.

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Как сообщили в суде, в результате действий обвиняемого владельцу имущества был причинён материальный ущерб на общую сумму 27 539 гривен. Суд пришёл к выводу, что вина мужчины в совершении преступления доказана.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 4 ст. 185 УК Украины как тайное похищение чужого имущества, совершённое в условиях военного положения.

Обвиняемый безоговорочно и в полном объёме признал свою вину в совершении уголовного правонарушения.

Мужчина пояснил, что во время выполнения работ на строительстве получил производственную травму в виде переломов, вследствие чего в течение четырёх месяцев находился на больничном. Однако никаких компенсационных выплат работодатель ему не выплатил. Когда же он вернулся на работу и проработал ещё около двух недель, заработную плату также не получил в полном объёме. Поэтому решил похитить инструменты, к которым имел доступ. Похищенное он сдал в ломбард и получил 16 тысяч гривен, которые использовал на собственные нужды, в том числе на лечение.

В содеянном обвиняемый раскаивается и частично возместил причинённый потерпевшему ущерб.

Суд принял во внимание, что обвиняемый ранее не судим, в настоящее время продолжает проходить военную службу в ВСУ, на учёте у психиатра и нарколога не состоит. Также он извинился за содеянное и частично возместил ущерб потерпевшему, что смягчает его вину. Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого, суд не установил.

Потерпевший в рамках уголовного производства подал гражданский иск о взыскании с обвиняемого в его пользу 25 376 гривен материального ущерба и 100 000 гривен морального вреда.

Хмельницкий горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В то же время суд освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года.

Гражданский иск потерпевшего суд удовлетворил частично, взыскав с обвиняемого 20 410 гривен материального ущерба и 3 000 гривен морального вреда, в остальной части исковых требований отказав.

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба (дело №686/10954/26).

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