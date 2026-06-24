  1. Судова практика
  2. / В Україні

Після травми на будівництві чоловік виніс інструменти на 27 тисяч грн і здав їх у ломбард: що вирішив суд

07:18, 24 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Хмельницькому чоловік, який після виробничої травми заявив про невиплату зарплати та компенсації, викрав з будівництва інструменти на 27 539 грн, продав їх у ломбарді за 16 тисяч грн і постав перед судом.
Після травми на будівництві чоловік виніс інструменти на 27 тисяч грн і здав їх у ломбард: що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним 54-річного чоловіка у крадіжці будівельних інструментів із підсобного приміщення на одному з будівельних майданчиків Хмельницького. Злочин було вчинено наприкінці минулого року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у суді, внаслідок дій обвинуваченого власнику майна було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 27 539 гривень. Суд дійшов висновку, що вина чоловіка у вчиненні злочину доведена.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 4 ст. 185 КК України як таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану.

Обвинувачений визнав свою винуватість у скоєнні  кримінального правопорушення  беззаперечно та в повному обсязі.

Чоловік показав, що під час виконання робіт на будівництві  отримав виробничу травму у виді переломів, внаслідок чого протягом 4 місяців перебував на лікарняному. Однак жодних компенсаційних виплат роботодавець йому не виплатив. Коли ж повернувся на роботу і пропрацював ще близько двох тижнів, заробітної плати також у повному обсязі не отримав. Тому й вирішив викрасти інструменти, до яких мав доступ. Викрадене здав у ломбард й отримав 16 тисяч гривень, які використав на власні потреби, у тому числі й на лікування.

У вчиненому обвинувачений розкаюється, й частково відшкодував задану шкоду потерпілому. 

Суд прийняв до уваги те, що обвинувачений раніше не судимий, на даний час продовжує проходження військової служби в ЗСУ, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває. Також вибачився за скоєне, частково відшкодував шкоду потерпілому, що пом’якшує його вину. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому суд не встановив.

Потерпілий у кримінальному провадженні подав цивільний позов про відшкодування обвинуваченим на його користь 25 376 гривень матеріальної та 100 000 гривень моральної шкоди.

Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років. Водночас суд ухвалив звільнити його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

Цивільний позов потерпілого суд задовольнив частково, стягнувши із обвинуваченого 20 410 гривень матеріальної шкоди та 3 000 гривень моральної, в решті позовних вимог суд відмовив. 

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга (справа №686/10954/26).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд крадіжка Хмельницький вирок

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Помилка в документах для «єВідновлення» може коштувати житлового сертифіката: розбір реальних прецедентів

Під час подання заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення» громадяни нерідко припускаються помилок, які призводять до відмов у виплатах або стають підставою для тривалих судових спорів.

ВККС рекомендує ВРП призначити Діну Стельмах суддею Кам’янець-Подільського міськрайонного суду

ВККС підтримала кандидатуру Діни Стельмах на посаду судді у Хмельницькій області.

Дайджест судової практики після скасування ГК: як змінюється господарське право у 2026 році

Розбираємось, чому неможливо стягнути штраф з представництва іноземної фірми, та яким строком обмежений період нарахування штрафних санкцій.

ВП ВС відступила від позиції 2016 року щодо статті 69-1 КК: щирого каяття недостатньо

ВП ВС роз’яснила, що для застосування спеціальних правил призначення покарання, передбачених статтею 69-1 КК України, недостатньо лише щирого каяття та визнання вини.

Чи відповідає Конституції конкурс на Генпрокурора: запропонована модель не має аналогів у більшості країн ЄС

Аналіз європейської практики доводить, що незалежно від обраної моделі призначення генерального прокурора, визначальним фактором її ефективності є наявність надійних процедурних гарантій захисту від політичного впливу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]