Після травми на будівництві чоловік виніс інструменти на 27 тисяч грн і здав їх у ломбард: що вирішив суд

У Хмельницькому чоловік, який після виробничої травми заявив про невиплату зарплати та компенсації, викрав з будівництва інструменти на 27 539 грн, продав їх у ломбарді за 16 тисяч грн і постав перед судом.

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Хмельницький міськрайонний суд визнав винним 54-річного чоловіка у крадіжці будівельних інструментів із підсобного приміщення на одному з будівельних майданчиків Хмельницького. Злочин було вчинено наприкінці минулого року.

Як повідомили у суді, внаслідок дій обвинуваченого власнику майна було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 27 539 гривень. Суд дійшов висновку, що вина чоловіка у вчиненні злочину доведена.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 4 ст. 185 КК України як таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану.

Обвинувачений визнав свою винуватість у скоєнні кримінального правопорушення беззаперечно та в повному обсязі.

Чоловік показав, що під час виконання робіт на будівництві отримав виробничу травму у виді переломів, внаслідок чого протягом 4 місяців перебував на лікарняному. Однак жодних компенсаційних виплат роботодавець йому не виплатив. Коли ж повернувся на роботу і пропрацював ще близько двох тижнів, заробітної плати також у повному обсязі не отримав. Тому й вирішив викрасти інструменти, до яких мав доступ. Викрадене здав у ломбард й отримав 16 тисяч гривень, які використав на власні потреби, у тому числі й на лікування.

У вчиненому обвинувачений розкаюється, й частково відшкодував задану шкоду потерпілому.

Суд прийняв до уваги те, що обвинувачений раніше не судимий, на даний час продовжує проходження військової служби в ЗСУ, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває. Також вибачився за скоєне, частково відшкодував шкоду потерпілому, що пом’якшує його вину. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому суд не встановив.

Потерпілий у кримінальному провадженні подав цивільний позов про відшкодування обвинуваченим на його користь 25 376 гривень матеріальної та 100 000 гривень моральної шкоди.

Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років. Водночас суд ухвалив звільнити його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

Цивільний позов потерпілого суд задовольнив частково, стягнувши із обвинуваченого 20 410 гривень матеріальної шкоди та 3 000 гривень моральної, в решті позовних вимог суд відмовив.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга (справа №686/10954/26).

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