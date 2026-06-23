Недосягнення згоди щодо істотних умов договору не є підставою для відмови в позові, якщо його укладення є обов’язковим — КГС ВС

Верховний Суд вказав, що завдання суду — врегулювати спірні умови, а не фіксувати їх відсутність.

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Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду роз’яснив, що суд у переддоговірних спорах має визначати умови договору, а не відмовляти через відсутність згоди сторін.

Якщо законом передбачено обов’язковість укладення договору, а сторони не досягли згоди щодо його істотних умов, суд не може обмежитися констатацією такої незгоди та відмовити в позові. Завдання суду в переддоговірному спорі полягає саме у вирішенні розбіжностей між сторонами та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства і позицій учасників спору. Такого висновку дійшов Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду.

АТ «Тернопільобленерго» звернулося до суду з позовом до АТ «Укртелеком» про визнання укладеним договору доступу до опор повітряних ліній електропередавання для розміщення проводів проводового мовлення. Позивач зазначав, що відповідач фактично використовує його інфраструктуру, однак сторони не змогли погодити окремі умови договору.

Господарський суд, з висновками якого погодився апеляційний господарський суд, відмовив у задоволенні позову з огляду на те, що сторони не досягли згоди щодо істотних умов договору.

Переглядаючи справу, КГС ВС звернув увагу, що Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» передбачає право власника інфраструктури вимагати укладення договору, а спори щодо його укладення можуть вирішуватися судом.

КГС ВС зазначив, що звернення до суду з позовом про визнання договору укладеним має на меті не підтвердження вже досягнутої сторонами згоди, а вирішення спору щодо умов договору. Саме тому відсутність узгодження окремих істотних умов є підставою для розгляду спору судом, а не для відмови в позові.

Суд наголосив, що протилежний підхід фактично унеможливив би судовий захист у випадках, коли одна зі сторін ухиляється від укладення договору або безпідставно не погоджується з його умовами попри встановлений законом обов’язок його укласти.

КГС ВС звернув увагу, що суди попередніх інстанцій не надали належної оцінки доводам і доказам сторін щодо спірних умов договору, фактично самоусунувшись від вирішення переддоговірного спору по суті.

За таких обставин КГС ВС частково задовольнив касаційну скаргу АТ «Тернопільобленерго», скасував рішення судів попередніх інстанцій та передав справу на новий розгляд до місцевого господарського суду.

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