Недостижение согласия по существенным условиям договора не является основанием для отказа в удовлетворении иска, если его заключение является обязательным — КГС ВС

Верховный Суд указал, что задача суда — урегулировать спорные условия, а не фиксировать их отсутствие.

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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда разъяснил, что суд в преддоговорных спорах должен определять условия договора, а не отказывать из-за отсутствия согласия сторон.

Если законом предусмотрена обязательность заключения договора, а стороны не достигли согласия относительно его существенных условий, суд не может ограничиться констатацией такого несогласия и отказать в иске. Задача суда в преддоговорном споре заключается именно в урегулировании разногласий между сторонами и определении условий договора с учетом требований законодательства и позиций участников спора. К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

АО «Тернопольоблэнерго» обратилось в суд с иском к АО «Укртелеком» о признании заключенным договора о доступе к опорам воздушных линий электропередачи для размещения проводов проводного вещания. Истец отмечал, что ответчик фактически использует его инфраструктуру, однако стороны не смогли согласовать отдельные условия договора.

Хозяйственный суд, с выводами которого согласился апелляционный хозяйственный суд, отказал в удовлетворении иска ввиду того, что стороны не достигли согласия относительно существенных условий договора.

Рассматривая дело, КГС ВС обратил внимание на то, что Закон Украины «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития электронных коммуникационных сетей» предусматривает право владельца инфраструктуры требовать заключения договора, а споры относительно его заключения могут разрешаться судом.

КГС ВС отметил, что обращение в суд с иском о признании договора заключенным имеет целью не подтверждение уже достигнутого сторонами согласия, а разрешение спора относительно условий договора. Именно поэтому отсутствие согласования отдельных существенных условий является основанием для рассмотрения спора судом, а не для отказа в иске.

Суд подчеркнул, что противоположный подход фактически сделал бы невозможной судебную защиту в случаях, когда одна из сторон уклоняется от заключения договора или безосновательно не соглашается с его условиями, несмотря на установленную законом обязанность его заключить.

КГС ВС обратил внимание на то, что суды предыдущих инстанций не дали надлежащей оценки доводам и доказательствам сторон относительно спорных условий договора, фактически самоустранившись от разрешения преддоговорного спора по существу.

В этих обстоятельствах КГС ВС частично удовлетворил кассационную жалобу АО «Тернопольоблэнерго», отменил решения судов предыдущих инстанций и передал дело на новое рассмотрение в местный хозяйственный суд.

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