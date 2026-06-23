У Росії заявили про готовність до мирних переговорів з Україною — що відомо

У Москві заявили про готовність до поновлення переговорного процесу.

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Очільник Кремля Володимир Путін під час наради з членами уряду заявив, що Москва готова до відновлення мирних переговорів з Україною на базі стамбульських домовленостей, повідомляють росЗМІ.

За його словами, йдеться про напрацювання, які були досягнуті під час переговорів у Стамбулі та нібито раніше були парафовані українською делегацією.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв що, війна закінчиться після того, як росіяни виведуть свої війська з території України та почнуть поважати право українців на свобод. «Війна має завершитися гідним миром, Росія не отримає винагород», – заявляв Зеленський.

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