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ВККС назвала ключевые аспекты подачи кандидатами на должность судьи деклараций для участия в доборе

17:41, 27 февраля 2025
Лицо, выразившее намерение стать судьей, для участия в доборе должно подать в ВККС копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также декларацию родственных связей кандидата на должность судьи и декларацию добропорядочности кандидата на должность судьи.
ВККС назвала ключевые аспекты подачи кандидатами на должность судьи деклараций для участия в доборе
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что лицо, выразившее намерение стать судьей, для участия в доборе должно подать в Комиссию, в частности:

- копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;

- декларацию родственных связей кандидата на должность судьи;

- декларацию добропорядочности кандидата на должность судьи.

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подається через офіційний портал НАЗК. Водночас кандидат як суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію після подання попередньої,  але лише один раз. Після подання виправлена декларація має бути роздрукована, відсканована або збережена у форматі PDF, завантажена до відповідного розділу кабінету суддівської кар’єри та подана разом з іншими документами до 30 березня 2025 року (включно).

ВККС звертає увагу, що в разі подання виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидату необхідно подати повторно декларацію доброчесності. Це зумовлено тим, що згідно з пунктом 3 Правил заповнення та подання декларації доброчесності кандидата на посаду судді  декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Декларація родинних зв’язків подається в особистому кабінеті на офіційному вебсайті Комісії. Внесення змін або уточнень до поданої декларації з технічних причин не допускається. Водночас кандидат має право повторно подати декларацію родинних зв’язків із зазначенням обґрунтування причин змін/доповнень у розділі «Місце для додаткової інформації». Повторно подана декларація має бути завантажена з реєстру декларацій до відповідного розділу кабінету суддівської кар’єри та подана разом з іншими документами до 30 березня 2025 року (включно).

У разі повторного подання декларації родинних зв’язків кандидату необхідно ще раз подати декларацію доброчесності.

При заповненні декларації родинних зв’язків слід ураховувати таке:

у декларації зазначаються відомості (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи (проходження служби); займана посада; період перебування на посаді) стосовно осіб, якщо такі особи займали посади, визначені пунктом 8 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

інформація, зокрема, про приналежність членів сім’ї або близьких осіб до кадрового складу розвідувальних органів України та/або зайняття  ними посад, перебування на яких пов’язане з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, забезпеченням безпеки посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», має бути зазначена як «інформація з обмеженим доступом»;

віднесення працівників державних органів (Державна податкова служба України, ДСНС, Держспецзв’язок тощо) до працівників правоохоронних органів під час заповнення декларації родинних зв’язків визначається з урахуванням приписів частини першої статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», а також правового висновку Верховного Суду, викладеного у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.08.2023 у справі № 633/195/17;

якщо правовий статус члена сім’ї та/або близької особи кандидата на момент подання декларації змінився і внаслідок таких змін особа перестала займати посади, визначені пунктом 8 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді (наприклад, звільнення, переведення із займаної посади), у декларації зазначається період, упродовж якого особа займала посаду;

якщо особа втратила статус члена сім’ї та/або близької особи кандидата на момент подання декларації (наприклад, у разі розлучення), у декларації зазначається період, упродовж якого особа мала статус члена сім’ї та/або близької особи кандидата і займала посади, визначені пунктом 8 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» близькими особами декларанта є, зокрема, невістка. Ураховуючи роз’яснення НАЗК термін «невістка» використовується в цьому законі у значенні «дружина сина». Дружина рідного брата до близьких осіб у розумінні закону не належить. 

Декларація доброчесності кандидата на посаду судді також подається в особистому кабінеті  на офіційному вебсайті Комісії. У межах строку, встановленого Комісією для подання декларації доброчесності, суб’єкт декларування вправі виправити помилки в декларації шляхом подання нової декларації. У такому разі чинною вважається остання подана декларація доброчесності.

Обґрунтування причин подання нової декларації може бути зазначене в розділі ІІІ «Додаткові пояснення» декларації доброчесності. Повторно подана декларація має бути завантажена з реєстру декларацій до відповідного розділу кабінету суддівської кар’єри та подана разом з іншими документами до 30 березня 2025 року (включно).

Із детальною інформацією щодо порядку подання декларацій, особливостей їх заповнення та звітних періодів можна ознайомитись за посиланням.

У ВККС додали, що у разі активації функцій «Подати документи» та «Підписати документи» у кабінеті суддівської кар’єри внести зміни до декларацій буде неможливо.

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ВККС декларация

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