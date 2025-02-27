Нардепы организовали схему вывоза мужчин за границу под видом своих водителей, — член Комитета по нацбезопасности Бобровска

Соломия Бобровская заявила, что ее коллеги «десятками» вывозили военнообязанных под видом своих водителей, которые потом не возвращались в Украину.

Фото: facebook \ Соломия Бобровская

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Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская утверждает, что нардепы организовали схему массового вывоза военнообязанных за границу.

Она заявила, что ее коллеги «десятками» вывозили людей под видом своих водителей, которые потом не возвращались в Украину.

«У депутатов это была история водителей. Я впервые узнала, что у нас есть водители, которые могут ехать с нами за границу. Классно, я теперь буду знать. Как оказалось, мои коллеги вывозили десятками людей», — заявила Бобровская на брифинге, цитирует «Униан».

По ее словам, потом эти мужчины мобилизационного возраста в Украину не возвращались.

В то же время, нардеп не назвала фамилии коллег, которые могли были задействованы в такой схеме.

Член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки подчеркнула, что изменения, которые инициирует Минкульт, будут логичными, чтобы предотвратить незаконный выезд за границу мужчин мобилизационного возраста во время полномасштабного вторжения — выехать станет сложнее.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство культуры с 3 марта 2025 года приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных артистов и медийщиков за границу. Это будет продолжаться до момента нормативно-правового урегулирования. В настоящее время Минкульт разработал проект изменений, который предусматривает определение четких требований для предоставления писем содействия на выезд мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и медиа.

Позже в Минкульте объяснили, откуда взялись письма в пограничную службу о выезде медийщиков и артистов.

Добавим, Кабмин отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки».

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