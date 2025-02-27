Нардепи організували схему вивезення чоловіків за кордон під виглядом своїх водіїв, — член Комітету з нацбезпеки Бобровська

Соломія Бобровська заявила, що її колеги «десятками» вивозили військовозобов'язаних під виглядом своїх водіїв, які потім не поверталися назад до України.

Фото: facebook \ Соломія Бобровська

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Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська стверджує, що нардепи організували схему масового вивезення військовозобов'язаних за кордон.

Вона заявила, що її колеги «десятками» вивозили людей під виглядом своїх водіїв, які потім не поверталися назад до України.

«У депутатів це була історія водіїв. Я вперше дізналася, що ми можемо мати водіїв, які можуть їхати з нами за кордон. Класно, я буду тепер знати. Як виявилося, мої колеги вивозили десятками тих людей», — заявила Бобровська на брифінгу, цитує «Уніан».

За її словами, потім ці чоловіки мобілізаційного віку в Україну не поверталися.

Водночас нардеп не назвала прізвища колег, які могли були задіяні в такій схемі.

Член Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки наголосила, що зміни, які ініціює Мінкульт, будуть логічними, щоб запобігти незаконному виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку під час повномасштабного вторгнення — виїхати стане складніше.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», міністерство культури з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон. Це триватиме до моменту нормативно-правового врегулювання. Наразі Мінкульт розробив проект змін, який передбачає визначення чітких вимог для надання листів сприяння на виїзд чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.

Згодом в Мінкульті пояснили, звідки взялися листи до прикордонної служби на виїзд медійників та митців.

Додамо, Кабмін скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки».

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