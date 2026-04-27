Военным разрешат ввозить авто без налогов — но с ограничениями

Новое законодательство позволит военнослужащим оформить транспорт в частную собственность без уплаты пошлины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала полномасштабного вторжения порядок ввоза автомобилей в Украину претерпел несколько этапов изменений. В период с апреля по июль 2022 года действовало так называемое «нулевое растаможивание», которое позволяло гражданам ввозить транспортные средства без уплаты таможенных платежей. В то же время значительное количество военнослужащих, которые на тот момент находились непосредственно на фронте, фактически не имели возможности воспользоваться этой льготой. После отмены льготного режима в июле 2022 года в соответствии с Законом № 2325-IX основным механизмом беспошлинного ввоза автомобилей для нужд обороны осталась их поставка через волонтерские организации в статусе гуманитарной помощи.

Однако по оценкам экспертов, ежемесячная потребность Сил обороны в транспортных средствах превышает 3000 единиц. Обеспечить такой объем исключительно за счет волонтерских поставок фактически невозможно без четкого законодательного урегулирования механизма персонального импорта автомобилей для военнослужащих.

Депутаты предлагают предоставить военнослужащим право на персональный беспошлинный ввоз автомобилей. Соответствующие законопроекты № 15194 и № 15195 уже зарегистрированы в Верховной Раде и направлены на восстановление социальной справедливости в отношении военнослужащих, принимающих непосредственное участие в защите государства.

Ожидается, что реализация этих инициатив будет способствовать повышению мобильности воинских подразделений, а также поможет устранить существующие проблемы. Поскольку значительная часть автомобилей для фронта ввозится через волонтерские механизмы гуманитарной помощи, это нередко создает риски привлечения к уголовной ответственности по статье 201-2 УК Украины (незаконное использование гуманитарной помощи).

Кто сможет воспользоваться льготой

Законопроекты №15194 и №15195 определяют четкий круг лиц, которые будут иметь право на беспошлинный ввоз транспортных средств. Речь идет о физических лицах — действующих военнослужащих Украины.

В частности, право на льготу получат:

мобилизованные военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных Сил Украины после 24 февраля 2022 года;

военнослужащие по контракту, которые проходят службу на момент ввоза транспортного средства.

Предполагается, что воспользоваться льготой можно будет как лично, так и через официально уполномоченных лиц, действующих от имени военнослужащего во время таможенного оформления.

Какие льготы предлагаются и какие транспортные средства можно ввозить

Законопроекты предусматривают внесение изменений в Таможенный и Налоговый кодексы Украины. В случае их принятия военнослужащие получат полное освобождение от основных таможенных платежей, а именно от:

ввозной пошлины;

налога на добавленную стоимость (НДС);

акцизного налога.

Без уплаты таможенных платежей предлагается разрешить ввоз таких транспортных средств, как легковые автомобили и кузова к ним, грузовые авто, мотоциклы, прицепы и полуприцепы.

Ограничения на перепродажу и растаможивание люксовых авто

Чтобы избежать использования льготы для коммерческого импорта транспортных средств, законопроекты предусматривают и некоторые ограничения. Прежде всего устанавливается количественное ограничение — одно транспортное средство на одного военнослужащего.

Также предусмотрен запрет отчуждения автомобиля. Транспортное средство, ввезенное на льготных условиях, не может быть продано, передано в пользование или распоряжение третьим лицам, в том числе по доверенности, в течение трех лет с момента его государственной регистрации.

Законопроекты предусматривают, что льгота на беспошлинный ввоз транспортных средств не будет распространяться на автомобили, подлежащие налогообложению транспортным налогом в соответствии с разделом XII Налогового кодекса Украины.

Речь идет о так называемых автомобилях класса «люкс», которые одновременно соответствуют двум критериям: возраст автомобиля — до пяти лет включительно с года выпуска, и среднерыночная стоимость, превышающая 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего налогового года.

Именно такие транспортные средства включаются в специальный перечень автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом, который ежегодно до 1 февраля обнародует Министерство экономики Украины. Как правило, в этот перечень попадают премиальные модели известных брендов, в частности Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Tesla и Lexus.

То есть, если ввозить подержанное авто старше 5 лет или новое авто, стоимость которого ниже 3 млн грн, оно освобождается от пошлины. Если это новый люксовый автомобиль из перечня Минэкономики — пошлину придется платить в полном объеме.

Кроме того, устанавливается географическое ограничение. Ввоз транспортных средств из государства-агрессора, государства-оккупанта или с временно оккупированных территорий Украины запрещается.

Сейчас автомобили для нужд военных преимущественно ввозятся как гуманитарная помощь. В таком случае транспорт оформляется на воинскую часть или государство. Хотя такие авто освобождаются от налогов, их использование связано с правовыми ограничениями и рисками привлечения к ответственности в случае нецелевого применения. Другой действующий вариант — стандартное растаможивание, предусматривающее полную уплату ввозной пошлины, акциза и НДС, что существенно увеличивает стоимость автомобиля.

Законопроекты № 15194 и № 15195 предлагают альтернативную модель — персональный беспошлинный ввоз авто военнослужащим. В таком случае транспорт переходит в частную собственность, но с запретом его отчуждения в течение трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.