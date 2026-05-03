Бойові медики зможуть використовувати наркотичні знеболювальні на фронті за спрощеними правилами

12:05, 3 травня 2026
Уряд дозволив відмовитися від цивільної звітності та перейти на військові документи.
Для бойових медиків спростили доступ до наркотичних знеболювальних на фронті Відповідні зміни до порядку обігу таких препаратів внесено урядом, повідомили в Міністерстві оборони.

Зокрема, уряд відмовився від застосування цивільних форм медичної звітності в бойових умовах. Натомість бойові медики зможуть використовувати спрощені військові документи, зокрема «Картку пораненого», що дозволяє швидко й легально фіксувати застосування препаратів безпосередньо на полі бою.

Зміни стосуються порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я. Ключове нововведення — легітимізація первинної облікової документації, затвердженої Міноборони, замість цивільних форм у період воєнного стану та ще 60 днів після його припинення.

Крім того, Міністерство оборони отримало повноваження самостійно визначати правила забезпечення, зберігання та списання таких препаратів у військових частинах. Йдеться про підрозділи, які виконують бойові завдання в районах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Таким чином, скасовуються вимоги мирного часу щодо обігу наркотичних лікарських засобів, які неможливо виконати в польових умовах. Це має пришвидшити надання допомоги пораненим без зайвої бюрократії.

уряд Кабінет Міністрів України

