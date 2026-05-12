Медичний висновок і лікарняний — не одне й те саме: у ПФУ пояснили ключову різницю

Пенсійний фонд роз’яснив, як формується електронний листок непрацездатності та яку роль відіграє медичний висновок.

Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області роз’яснило, чим відрізняється медичний висновок про тимчасову непрацездатність від електронного листка непрацездатності та як вони формуються в системі.

Як зазначається, у разі хвороби пацієнт звертається до лікаря, який встановлює факт тимчасової непрацездатності та формує медичний висновок у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Медичний висновок є електронним документом, що містить результат медичної експертизи щодо тимчасової втрати працездатності, строк його дії, а також інші дані, зокрема номер запису в реєстрі та інформацію про попередні висновки, якщо вони є.

Після формування документа пацієнту надходить SMS-повідомлення від системи eHealth із 16-символьним номером медичного висновку.

Далі медичний висновок, підписаний кваліфікованим електронним підписом лікаря, автоматично передається до Електронного реєстру листків непрацездатності, адміністратором якого є Пенсійний фонд України.

Електронний листок непрацездатності формується на основі цього висновку після ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Ідентифікація здійснюється за збігом персональних даних, зокрема податкового номера або паспортних даних, а також прізвища, імені та по батькові.

Під час формування лікарняного враховується також інформація про основне місце роботи працівника. Після цього документ надсилається роботодавцям через електронний кабінет страхувальника на порталі Пенсійного фонду.

У ПФУ зазначають, що електронний листок непрацездатності є підставою для звільнення від роботи та нарахування страхових виплат відповідно до законодавства.

Ознайомитися з даними щодо лікарняних можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, зокрема в розділі «Мої листки непрацездатності», а також сформувати витяг з електронного реєстру.

Роботодавці можуть переглядати інформацію про лікарняні працівників у своєму кабінеті страхувальника.

