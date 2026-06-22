Дистанционные ВВК и ОПФО за рубежом: почему право на экспертизу остается декларативным

Законодательство Украины формально позволяет проходить медико-социальные процедуры дистанционно, однако на практике украинцы за рубежом сталкиваются с непреодолимыми барьерами еще до начала рассмотрения дела.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Станом на 2026 год значительная часть граждан Украины находится за рубежом, что требует адаптации медико-социальных процедур к условиям вынужденной миграции. Правительство внедрило ряд нормативных актов, в частности Постановление КМУ № 1338 относительно ОПФО и № 1125 относительно экспериментального проекта дистанционных ВВК для военных. Однако на практике возникает немало препятствий на этапах формирования направлений, легализации иностранных документов и из-за отсутствия четких алгоритмов для врачей, ведущих пациентов дистанционно.

Проблема формирования направлений и деклараций с врачами

Заочная форма оценивания ЭКОПФО (исключительно по документам) является наиболее реальным путем для граждан за рубежом. И самым первым барьером на пути к экспертизе является необходимость получения направления. Согласно Постановлению № 1338, его может сформировать семейный или профильный врач, а также председатель ВВК.

Многие граждане находятся за рубежом годами и не имеют действующих деклараций с украинскими врачами. Без личного осмотра врачи в Украине часто отказываются брать на себя профессиональную ответственность за оформление направления на основе иностранных документов.

Экспертным командам для принятия законного решения нужны свежие медицинские сведения, тогда как диагнозы и обследования пациентов, находящихся в эвакуации с начала полномасштабной войны, часто являются устаревшими для украинской системы. Врачам не хватает методических рекомендаций по оценке иностранной медицинской документации, из-за чего пациентам часто предлагают личную явку в Украину, что для многих невозможно по состоянию здоровья или статусу.

Переводы, печати и коды МКБ

Для военных, которые лечатся за рубежом, ситуация еще более острая. Постановление № 1125 предусматривает дистанционную экспертизу, но процедурные изменения в Приказ Минобороны № 402 все еще находятся на стадии согласования. Из-за задержек в проведении дистанционной ВВК раненые бойцы теряют денежное обеспечение, поскольку выплаты по закону привязаны к решениям комиссии. Лежачие пациенты или лица без сознания физически не могут самостоятельно собирать и переводить документы, что требует создания института координаторов.

Медицинская документация в странах ЕС существенно отличается от украинских стандартов, что создает недоверие со стороны экспертных команд и отечественных врачей. Кроме того, зарубежные клиники в основном формуруют выписки автоматически через локальные цифровые системы здравоохранения. Такие документы не содержат привычных для Украины печатей, собственноручных подписей врачей или апостилей. Несмотря на официальность этих документов в стране выдачи, в Украине до сих пор отсутствует четкое разъяснение Минздрава относительно алгоритма подтверждения их подлинности.

Иностранные врачи в своих эпикризах часто не указывают коды Международной классификации болезней (МКБ-10). Для украинской системы это становится формальным поводом вернуть пакет документов на доработку.

Консульские действия и правовая легализация

МИД утверждает, что заверение подписи переводчика должно быть бесплатным для военных и лиц с инвалидностью. Однако на практике возникают трудности. Для совершения многих консульских действий требуется личное присутствие, что невозможно для немобильных пациентов. Также существует путаница между заверением перевода и легализацией оригиналов, что требует разных процедур в зависимости от страны пребывания.

Для преодоления кризиса дистанционной экспертизы НААУ, Минздрав, Минобороны и МИД предлагают внедрить на законодательном уровне признание иностранных медицинских документов, выданных официальными учреждениями, как надлежащих доказательств без обязательного апостиля для стран ЕС.

Необходимо создать механизм автоматического импорта данных из медицинских систем стран пребывания в украинскую систему ЭСОЗ, а также сформировать отдельные экспертные команды при Минздраве или МО, которые будут специализироваться исключительно на работе с документами из-за рубежа и будут иметь в штате переводчиков-медиков.

От деклараций к реальной защите

Современная система дистанционного прохождения ВВК и ОПФО за рубежом сейчас имеет фрагментарный характер. Несмотря на наличие прогрессивных постановлений КМУ, отсутствие подзаконных актов нивелирует преимущества реформы.

Для государства критически важно изменить философию процесса, в которой оно должно обеспечить сопровождение и признание документов. Создание сети региональных координаторов, упрощение требований к переводам и переход на полностью электронный обмен данными с иностранными клиниками является единственным путем к сохранению прав человека и социальной справедливости для тех, кто больше всего в этом нуждается — раненых защитников и граждан с инвалидностью, оказавшихся за пределами Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.