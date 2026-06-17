Штраф ТЦК признали незаконным: удалось ли мужчине через суд получить 25 тысяч гривен морального вреда
Кропивницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым отказано во взыскании 25 тыс. грн морального вреда лицу, в отношении которого ранее было отменено постановление ТЦК о наложении штрафа за нарушение правил воинского учета. Суд пришел к выводу, что иск подан к ненадлежащему ответчику.
При этом апелляционный суд обратил внимание на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой участие Государственной казначейской службы Украины или ее территориальных органов в спорах о возмещении вреда, причиненного государством, не является обязательным.
Обстоятельства дела
В июне 2025 года территориальный центр комплектования и социальной поддержки вынес в отношении гражданина постановление о привлечении к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП и наложил штраф в размере 17 тыс. грн.
В декабре 2025 года Новоукраинский районный суд Кировоградской области отменил это постановление и закрыл производство по делу об административном правонарушении.
После этого гражданин обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. Он указывал, что незаконное привлечение к административной ответственности причинило ему душевные страдания, стресс, вмешательство в частную жизнь и негативно повлияло на его репутацию. Размер морального вреда истец оценил в 25 тыс. грн.
Иск был подан к Государству Украина в лице Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Кировоградской области.
Доводы сторон
В апелляционной жалобе истец отмечал, что отмена постановления и закрытие дела об административном правонарушении является основанием для возмещения морального вреда. Он ссылался на практику Верховного Суда и подчеркивал, что незаконное обвинение в уклонении от мобилизации в особый период само по себе причинило ему моральные страдания.
Также истец утверждал, что привлечение территориального органа Казначейства является правомерным, поскольку возмещение должно осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины.
В свою очередь представитель Казначейства настаивал, что территориальный орган службы не является субъектом, причинившим вред истцу, а потому не может считаться надлежащим ответчиком по делу.
Позиция апелляционного суда
Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
Коллегия судей напомнила, что в соответствии с практикой Большой Палаты Верховного Суда государство участвует в делах о возмещении вреда через орган, наделенный полномочиями в спорных правоотношениях. В таких спорах именно государство является стороной процесса, а соответствующий орган представляет его интересы в пределах своей компетенции.
Суд также отметил, что Государственная казначейская служба Украины и ее территориальные органы не являются субъектами, которые нарушают права лица, а потому их участие в таких делах не влияет на определение надлежащего ответчика. На это прямо указывала Большая Палата Верховного Суда в своих предыдущих решениях.
Коллегия судей обратила внимание, что сам истец связывал причинение морального вреда с действиями территориального центра комплектования и социальной поддержки, который вынес постановление о штрафе. Вместе с тем иск к этому органу предъявлен не был.
При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу, что территориальный орган Казначейства не является надлежащим ответчиком в данном споре, а доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность решения суда первой инстанции.
Выводы суда
Апелляционный суд подчеркнул, что по делу 396/2760/25 не было оснований для отмены решения местного суда, поскольку иск предъявлен не к тому субъекту, действиями которого, по утверждению истца, был причинен вред. Именно поэтому апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение об отказе во взыскании морального вреда — без изменений.
Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в кассационном порядке.
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