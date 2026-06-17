Штраф ТЦК признали незаконным: удалось ли мужчине через суд получить 25 тысяч гривен морального вреда

Мужчина оценил свои моральные страдания от незаконного привлечения к административной ответственности в 25 тысяч грн и подал отдельный иск.

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Кропивницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым отказано во взыскании 25 тыс. грн морального вреда лицу, в отношении которого ранее было отменено постановление ТЦК о наложении штрафа за нарушение правил воинского учета. Суд пришел к выводу, что иск подан к ненадлежащему ответчику.

При этом апелляционный суд обратил внимание на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой участие Государственной казначейской службы Украины или ее территориальных органов в спорах о возмещении вреда, причиненного государством, не является обязательным.

Обстоятельства дела

В июне 2025 года территориальный центр комплектования и социальной поддержки вынес в отношении гражданина постановление о привлечении к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП и наложил штраф в размере 17 тыс. грн.

В декабре 2025 года Новоукраинский районный суд Кировоградской области отменил это постановление и закрыл производство по делу об административном правонарушении.

После этого гражданин обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. Он указывал, что незаконное привлечение к административной ответственности причинило ему душевные страдания, стресс, вмешательство в частную жизнь и негативно повлияло на его репутацию. Размер морального вреда истец оценил в 25 тыс. грн.

Иск был подан к Государству Украина в лице Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Кировоградской области.

Доводы сторон

В апелляционной жалобе истец отмечал, что отмена постановления и закрытие дела об административном правонарушении является основанием для возмещения морального вреда. Он ссылался на практику Верховного Суда и подчеркивал, что незаконное обвинение в уклонении от мобилизации в особый период само по себе причинило ему моральные страдания.

Также истец утверждал, что привлечение территориального органа Казначейства является правомерным, поскольку возмещение должно осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины.

В свою очередь представитель Казначейства настаивал, что территориальный орган службы не является субъектом, причинившим вред истцу, а потому не может считаться надлежащим ответчиком по делу.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Коллегия судей напомнила, что в соответствии с практикой Большой Палаты Верховного Суда государство участвует в делах о возмещении вреда через орган, наделенный полномочиями в спорных правоотношениях. В таких спорах именно государство является стороной процесса, а соответствующий орган представляет его интересы в пределах своей компетенции.

Суд также отметил, что Государственная казначейская служба Украины и ее территориальные органы не являются субъектами, которые нарушают права лица, а потому их участие в таких делах не влияет на определение надлежащего ответчика. На это прямо указывала Большая Палата Верховного Суда в своих предыдущих решениях.

Коллегия судей обратила внимание, что сам истец связывал причинение морального вреда с действиями территориального центра комплектования и социальной поддержки, который вынес постановление о штрафе. Вместе с тем иск к этому органу предъявлен не был.

При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу, что территориальный орган Казначейства не является надлежащим ответчиком в данном споре, а доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность решения суда первой инстанции.

Выводы суда

Апелляционный суд подчеркнул, что по делу 396/2760/25 не было оснований для отмены решения местного суда, поскольку иск предъявлен не к тому субъекту, действиями которого, по утверждению истца, был причинен вред. Именно поэтому апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение об отказе во взыскании морального вреда — без изменений.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в кассационном порядке.

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