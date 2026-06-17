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Е-удостоверение ветерана в Дії: украинцам разъяснили главные вопросы

23:12, 17 июня 2026
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Если у человека нет цифрового фото в Дії, e-Удостоверение ветерана не будет отображаться.
Е-удостоверение ветерана в Дії: украинцам разъяснили главные вопросы
Фото: diia.gov.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», е-Удостоверение ветерана в Дії теперь доступно без бумажного документа.

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Министерство по делам ветеранов ответило на главные вопросы относительно отображения е-Удостоверения в Дії. 

Как должно отображаться е-Удостоверение в Дії

Вариант 1: У вас уже есть бумажное удостоверение на руках. В таком случае Дія будет отображать и номер вашего бумажного документа, и новый 11-значный реестровый номер. Ничего не исчезло, номер вашего физического удостоверения УБД остается на месте. 

Вариант 2: Вы только что получили статус и бумажного документа еще не имеете. В вашем е-Удостоверении будет отображаться только 11-значный реестровый номер. Но вы уже можете полноценно пользоваться всеми цифровыми услугами и льготами, не дожидаясь, пока бумажный документ напечатают и выдадут вам на руки.

Ответы на главные вопросы 

▪ Что такое этот 11-значный «реестровый номер»? Это не новый статус и не новый документ. Это уникальный номер вашей записи в компьютерной базе данных — Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРВВ). Проще говоря: это код, под которым система хранит информацию о том, что вы официально являетесь ветераном или ветеранкой. 

▪ Отменяются ли бумажные удостоверения? Нет, бумажные книжечки остаются полностью действительными. Вы можете использовать их так же, как и раньше, где это необходимо по закону. Цифровизация просто дает альтернативу без бумажной волокиты.

▪ Где смотреть информацию в приложении Дія?

Само е-Удостоверение (карточка документа) находится в разделе «Документы». Чтобы подтянуть его в Дію, нужно нажать на «Добавить документ» и выбрать «Удостоверение ветерана». 

Все ваши развернутые данные из базы (включая серию/номер бумажного бланка, если он есть) доступны в разделе «Ветеран Pro» — сервис «Данные из реестра ветеранов».

Если е-Удостоверение не появилось или данные неправильные 

Это может означать, что воинская часть или другое уполномоченное учреждение еще не успели внести ваши данные в электронный Реестр либо допустили ошибку при вводе. 

▪ Что делать: обратитесь в орган, который предоставлял вам статус (например, в свою воинскую часть), чтобы он обновил или исправил информацию в системе. С дополнительными вопросами можно обращаться на Единую ветеранскую линию: 0 800 505 217.

Министерство по делам ветеранов добавило, что если у человека нет цифрового фото в Дії (ID-карты или заграничного паспорта), e-Удостоверение ветерана не будет отображаться.

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ветераны Дия

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