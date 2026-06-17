Отрицание Голодомора приравняют к уголовному преступлению – инициатива в Раде

Хотя государство уже определило Голодомор геноцидом Украинского народа, однако действующее законодательство не содержит эффективных механизмов ответственности за публичное отрицание этого преступления.

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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел законопроект 15192, которым предлагается усилить ответственность за публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов как геноцида Украинского народа и надругательство над памятью миллионов его жертв.

Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и установление уголовной ответственности за публичное отрицание Голодомора как геноцида, а также за оправдание преступлений тоталитарного режима СССР. Также предлагается ввести наказание за изготовление и распространение материалов, содержащих отрицание или оправдание этой трагедии.

Как отметил один из инициаторов законопроекта, Голодомор уже признан Украиной геноцидом, однако действующее законодательство, по его мнению, не содержит достаточных механизмов для реагирования на случаи его публичного отрицания.

Во время обсуждения председатель Комитета подчеркнул необходимость усиления защиты исторической памяти и противодействия информационным атакам. По его словам, ответственность за публичное отрицание Голодомора должна быть четко определена в законодательном поле.

«Мы много говорим об информационной войне, но не принимаем ни превентивных мер против российской пропаганды, ни достаточных мер реагирования на конкретные действия, дезориентирующие наше общество», – отметил председатель Комитета.

Он также подчеркнул, что принятие соответствующих изменений может предоставить дополнительные инструменты для правоохранительных органов, в частности Национальной полиции, СБУ и прокуратуры, в противодействии таким правонарушениям.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект в первом чтении за основу и передать его на доработку в профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

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