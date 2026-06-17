  1. Законодавство
  2. / В Україні

Заперечення Голодомору прирівняють до кримінального злочину – ініціатива в Раді

11:42, 17 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хоча держава вже визначила Голодомор геноцидом Українського народу, однак чинне законодавство не містить ефективних механізмів відповідальності за публічне заперечення цього злочину.
Заперечення Голодомору прирівняють до кримінального злочину – ініціатива в Раді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув законопроєкт 15192, яким пропонується посилити відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років як геноциду Українського народу та наругу над пам’яттю мільйонів його жертв.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України та встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення Голодомору як геноциду, а також за виправдовування злочинів тоталітарного режиму СРСР. Також пропонується запровадити покарання за виготовлення та поширення матеріалів, які містять заперечення або виправдовування цієї трагедії.

Як зазначив один з ініціаторів законопроєкту, Голодомор уже визнаний Україною геноцидом, однак чинне законодавство, на його думку, не містить достатніх механізмів для реагування на випадки його публічного заперечення.

Під час обговорення голова Комітету наголосив на необхідності посилення захисту історичної пам’яті та протидії інформаційним атакам. За його словами, відповідальність за публічне заперечення Голодомору має бути чітко визначена у законодавчому полі.

«Ми багато говоримо про інформаційну війну, але не вживаємо ані превентивних заходів проти російської пропаганди, ані достатніх заходів реагування на конкретні дії, що дезорієнтують наше суспільство», – наголосив голова Комітету.

Він також підкреслив, що ухвалення відповідних змін може надати додаткові інструменти для правоохоронних органів, зокрема Національної поліції, СБУ та прокуратури, у протидії таким правопорушенням.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт у першому читанні за основу та передати його на опрацювання до профільного комітету з питань правоохоронної діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна кримінальна відповідальність

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Повідомлення у Viber не може замінити належного виклику до суду — Верховний Суд

Суд не може вважати позивача належно повідомленим про засідання лише на підставі повідомлення у Viber, якщо особа не подавала відповідної заяви про такий спосіб отримання судових викликів.

Арешт понад 1000 днів без вироку: коли тримання під вартою перестає бути обґрунтованим і стає автоматичним

Зі спливом часу первинні підстави для арешту втрачають свою силу, і саме на державу покладається обов’язок довести необхідність подальшого тримання під вартою.

Верховний Суд визнав право ТЦК оскаржувати рішення у сімейних спорах через можливий вплив на мобілізацію

ТЦК отримало право втручатися у сімейні спори, якщо вони впливають на мобілізацію — позиція Верховного Суду.

ВРП переглянула справу про затягування суддею Києва Марією Сазоновою справ про пʼяне водіння

Вища рада правосуддя скасувала дисциплінарне стягнення судді Дніпровського районного суду міста Києва Марії Сазонової.

Підкуп без передачі грошей може втратити статус тяжчого злочину — що не так зі змінами до Кримінального кодексу

У законопроєкті про підкуп посадовців може звузитися відповідальність: пропозиція і обіцянка хабаря випадають із тяжчих складів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]