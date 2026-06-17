Заперечення Голодомору прирівняють до кримінального злочину – ініціатива в Раді

Хоча держава вже визначила Голодомор геноцидом Українського народу, однак чинне законодавство не містить ефективних механізмів відповідальності за публічне заперечення цього злочину.

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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув законопроєкт 15192, яким пропонується посилити відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років як геноциду Українського народу та наругу над пам’яттю мільйонів його жертв.

Документ передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України та встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення Голодомору як геноциду, а також за виправдовування злочинів тоталітарного режиму СРСР. Також пропонується запровадити покарання за виготовлення та поширення матеріалів, які містять заперечення або виправдовування цієї трагедії.

Як зазначив один з ініціаторів законопроєкту, Голодомор уже визнаний Україною геноцидом, однак чинне законодавство, на його думку, не містить достатніх механізмів для реагування на випадки його публічного заперечення.

Під час обговорення голова Комітету наголосив на необхідності посилення захисту історичної пам’яті та протидії інформаційним атакам. За його словами, відповідальність за публічне заперечення Голодомору має бути чітко визначена у законодавчому полі.

«Ми багато говоримо про інформаційну війну, але не вживаємо ані превентивних заходів проти російської пропаганди, ані достатніх заходів реагування на конкретні дії, що дезорієнтують наше суспільство», – наголосив голова Комітету.

Він також підкреслив, що ухвалення відповідних змін може надати додаткові інструменти для правоохоронних органів, зокрема Національної поліції, СБУ та прокуратури, у протидії таким правопорушенням.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт у першому читанні за основу та передати його на опрацювання до профільного комітету з питань правоохоронної діяльності.

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