Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Як писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15192, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років.

Чому з’явився законопроєкт

Під час російського вторгнення Україна стикається не лише з бойовими діями, а й із системною інформаційною пропагандою. У межах якої поширюються викривлені історичні наративи та заперечуються злочини радянського режиму, зокрема Голодомор. Автори наголошують, що такі дії розглядаються як інструмент впливу, спрямований на підрив української ідентичності.

Тому заперечення Голодомору трактують не як історичну дискусію, а як спробу виправдати злочин, унаслідок якого загинули мільйони українців, і водночас знецінити історичну пам’ять. Саме тому це питання виноситься у площину гібридної війни та розглядається як загроза суспільній стійкості й національній безпеці.

У 2006 році Законом України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» Голодомор офіційно визнано геноцидом українського народу. Водночас чинне законодавство не встановлює кримінальної відповідальності за його публічне заперечення. Тобто правова оцінка існує, але механізму покарання за її заперечення немає.

Саме цю прогалину і покликаний закрити законопроєкт.

Яка передбачена відповідальність

Для цього Кримінальний кодекс України доповнять новою статтею 442-2 «Публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років в Україні та наруга над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору».

Дана стаття передбачає відповідальність за:

публічне заперечення Голодомору як геноциду, наругу над пам’яттю жертв, а також виправдовування його вчинення або применшення тяжкості злочинів тоталітарного режиму СРСР встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років;

виготовлення, поширення або розповсюдження матеріалів із запереченням чи виправдовуванням Голодомору — за це пропонується карати обмеженням або позбавлення волі на строк від трьох до семи років, з конфіскацією майна або без такої;

якщо такі дії вчинені службовою особою, повторно, організованою групою або з використанням медіа, передбачене покарання — позбавлення волі від п’яти до семи років.

Законопроєкт також розширює механізми відповідальності передбаченого Кримінальним кодексом України.

Зокрема, у статті 8 Кримінальний кодекс України передбачено, що іноземці або особи без громадянства, які вчинили за межами України злочини, пов’язані з Голодомором (зокрема за новою статтею 442-2), підлягатимуть відповідальності в Україні навіть у разі, якщо вони не проживають постійно на її території. Це можливо, якщо вони перебувають в Україні і не можуть бути видані іншій державі або міжнародній судовій установі.

Також зміни стосуються статті 49 Кримінального кодексу. Вона передбачає, що для злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, зокрема за статтями 442, 442-1 і 442-2, не застосовуються строки давності. Тобто такі правопорушення можуть переслідуватися незалежно від часу їх вчинення.

