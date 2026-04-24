За публічне заперечення Голодомору можуть запровадити кримінальну відповідальність

Законопроєкт охоплює не лише заперечення, а й виправдовування та применшення злочинів тоталітарного режиму.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15192, який передбачає кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років. Ініціативу подав народний депутат Микола Княжицький.

За словами автора, законопроєкт є продовженням ініціатив щодо протидії українофобії та захисту національної безпеки. Його вже підтримали майже три десятки парламентарів із різних фракцій.

Проєкт закону передбачає:

кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору як геноциду українського народу;

покарання за наругу над пам’яттю мільйонів жертв, а також за виправдовування чи применшення злочинів тоталітарного режиму СРСР;

відповідальність за виготовлення та поширення матеріалів, які заперечують Голодомор або виправдовують цей злочин.

Микола Княжицький наголосив, що заперечення Голодомору нині розглядається як елемент гібридної війни, який може використовуватися для підриву української ідентичності та суспільної єдності. На його думку, захист історичної правди є одним із ключових елементів державності.

Додамо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15186, який пропонує встановити кримінальну відповідальність за прояви українофобії. Ініціатива стала відповіддю на тривалий запит суспільства та необхідність захисту національної гідності українців всередині країни.

