  1. Законодавство
  2. / В Україні

За публічне заперечення Голодомору можуть запровадити кримінальну відповідальність

14:30, 24 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт охоплює не лише заперечення, а й виправдовування та применшення злочинів тоталітарного режиму.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15192, який передбачає кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років. Ініціативу подав народний депутат Микола Княжицький.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами автора, законопроєкт є продовженням ініціатив щодо протидії українофобії та захисту національної безпеки. Його вже підтримали майже три десятки парламентарів із різних фракцій.

Проєкт закону передбачає:

  • кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору як геноциду українського народу;
  • покарання за наругу над пам’яттю мільйонів жертв, а також за виправдовування чи применшення злочинів тоталітарного режиму СРСР;
  • відповідальність за виготовлення та поширення матеріалів, які заперечують Голодомор або виправдовують цей злочин.

Микола Княжицький наголосив, що заперечення Голодомору нині розглядається як елемент гібридної війни, який може використовуватися для підриву української ідентичності та суспільної єдності. На його думку, захист історичної правди є одним із ключових елементів державності.

Додамо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15186, який пропонує встановити кримінальну відповідальність за прояви українофобії. Ініціатива стала відповіддю на тривалий запит суспільства та необхідність захисту національної гідності українців всередині країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект Парламент

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]