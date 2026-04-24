За публичное отрицание Голодомора могут ввести уголовную ответственность

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15192, который предусматривает уголовную ответственность за публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов. Инициативу подал народный депутат Николай Княжицкий.

По словам автора, законопроект является продолжением инициатив по противодействию украинофобии и защите национальной безопасности. Его уже поддержали почти три десятка парламентариев из разных фракций.

Проект закона предусматривает:

уголовную ответственность за публичное отрицание Голодомора как геноцида украинского народа;

наказание за надругательство над памятью миллионов жертв, а также за оправдание или преуменьшение преступлений тоталитарного режима СССР;

ответственность за изготовление и распространение материалов, которые отрицают Голодомор или оправдывают это преступление.

Николай Княжицкий подчеркнул, что отрицание Голодомора сегодня рассматривается как элемент гибридной войны, который может использоваться для подрыва украинской идентичности и общественного единства. По его мнению, защита исторической правды является одним из ключевых элементов государственности.

Добавим, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15186, который предлагает установить уголовную ответственность за проявления украинофобии. Инициатива стала ответом на длительный запрос общества и необходимость защиты национального достоинства украинцев внутри страны.

