За публичное отрицание Голодомора могут ввести уголовную ответственность

14:30, 24 апреля 2026
Законопроект охватывает не только отрицание, но и оправдание и преуменьшение преступлений тоталитарного режима.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15192, который предусматривает уголовную ответственность за публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов. Инициативу подал народный депутат Николай Княжицкий.

По словам автора, законопроект является продолжением инициатив по противодействию украинофобии и защите национальной безопасности. Его уже поддержали почти три десятка парламентариев из разных фракций.

Проект закона предусматривает:

  • уголовную ответственность за публичное отрицание Голодомора как геноцида украинского народа;
  • наказание за надругательство над памятью миллионов жертв, а также за оправдание или преуменьшение преступлений тоталитарного режима СССР;
  • ответственность за изготовление и распространение материалов, которые отрицают Голодомор или оправдывают это преступление.

Николай Княжицкий подчеркнул, что отрицание Голодомора сегодня рассматривается как элемент гибридной войны, который может использоваться для подрыва украинской идентичности и общественного единства. По его мнению, защита исторической правды является одним из ключевых элементов государственности.

Добавим, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15186, который предлагает установить уголовную ответственность за проявления украинофобии. Инициатива стала ответом на длительный запрос общества и необходимость защиты национального достоинства украинцев внутри страны.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

Долговая расписка не гарантирует признания требований в деле о банкротстве: позиция ВС

Верховный Суд требует повышенного стандарта доказывания для кредиторов с расписками.

Работодателям придется пересмотреть названия должностей: изменяющий реестр квалификаций для бизнеса со 2 мая

2 мая стартует запуск Единого реестра квалификаций, который меняет правила определения профессий, квалификаций и трудовых функций.

Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

Отныне прохождение обучения может стать основанием для получения микрогранта без проведения собеседования.

ВС: суд не может отказать в оспаривании отцовства из-за отсутствия ДНК, если сам не обеспечил экспертизу

ВС подчеркнул, что именно суд должен обеспечить проведение ДНК-экспертизы, и только после этого может решать спор об отцовстве.

