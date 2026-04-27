Отрицания Голодомора должностными лицами или в медиа будут наказываться до 7 лет заключения

17:00, 27 апреля 2026
В Раде предлагают уголовную ответственность за отрицание Голодомора как геноцида.
Отрицания Голодомора должностными лицами или в медиа будут наказываться до 7 лет заключения
Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15192, который предусматривает введение уголовной ответственности за публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов.

Почему появился законопроект

Во время российского вторжения Украина сталкивается не только с боевыми действиями, но и с системной информационной пропагандой. В рамках которой распространяются искажённые исторические нарративы и отрицаются преступления советского режима, в частности Голодомор. Авторы отмечают, что такие действия рассматриваются как инструмент влияния, направленный на подрыв украинской идентичности.

Поэтому отрицание Голодомора трактуется не как историческая дискуссия, а как попытка оправдать преступление, в результате которого погибли миллионы украинцев, и одновременно обесценить историческую память. Именно поэтому этот вопрос выносится в плоскость гибридной войны и рассматривается как угроза общественной устойчивости и национальной безопасности.

В 2006 году Законом Украины «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине» Голодомор официально признан геноцидом украинского народа. Однако действующее законодательство не предусматривает уголовной ответственности за его публичное отрицание. То есть правовая оценка существует, но механизма наказания за её отрицание нет.

Именно этот пробел и призван устранить законопроект.

Какая предусмотрена ответственность

Для этого Уголовный кодекс Украины дополняется новой статьёй 442-2 «Публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине и надругательство над памятью миллионов жертв Голодомора».

Данная статья предусматривает ответственность за:

  • публичное отрицание Голодомора как геноцида, надругательство над памятью жертв, а также оправдание его совершения или приуменьшение тяжести преступных действий тоталитарного режима СССР — наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет;
  • изготовление, распространение или обнародование материалов с отрицанием либо оправданием Голодомора — наказывается ограничением или лишением свободы на срок от трёх до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой;
  • если такие действия совершены должностным лицом, повторно, организованной группой или с использованием медиа, предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Законопроект также расширяет механизмы ответственности, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

В частности, в статье 8 Уголовного кодекса Украины предусмотрено, что иностранцы или лица без гражданства, совершившие за пределами Украины преступления, связанные с Голодомором (в том числе по новой статье 442-2), подлежат ответственности в Украине даже если они не проживают на её территории. Это возможно, если они находятся в Украине и не могут быть выданы другому государству или международному судебному органу.

Также изменения касаются статьи 49 Уголовного кодекса. Она предусматривает, что к преступлениям против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, в частности по статьям 442, 442-1 и 442-2, не применяются сроки давности. То есть такие правонарушения могут преследоваться независимо от времени их совершения.

