Поліцейські, прокурори та військові все частіше декларують криптовалюту: в лідерах — біткоїн

У деклараціях українських посадовців дедалі частіше фігурують цифрові активи, серед яких беззаперечним лідером залишається біткоїн.

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Криптовалюта продовжує набирати популярності серед українських декларантів. За підсумками 2025 року кількість декларацій, у яких зазначені цифрові активи, зросла на 16%. Найчастіше криптовалюту декларують представники правоохоронних органів, прокуратури та Збройних сил України. Водночас у реєстрі фіксуються як декларації з багатомільйонними криптоактивами, так і випадки несвоєчасного подання документів.

У 2025 році українські декларанти подали 2 861 декларацію, в яких вказали криптовалюту. Це на 16% більше порівняно з 2024 роком. Загалом за минулий рік до Єдиного державного реєстру декларацій було подано 654 159 декларацій.

За даними Опендатабот, 265 декларацій із криптовалютою були подані із запізненням — після 1 квітня 2026 року.

Хто найчастіше декларує криптовалюту

Найактивніше цифрові активи декларують представники Національної поліції. На них припадає 548 декларацій із криптовалютою, або 19% від усіх таких документів.

Далі за кількістю декларацій із цифровими активами йдуть працівники прокуратури — 358 декларацій, військовослужбовці Збройних сил України — 240, представники судової системи — 223 та працівники міських рад — 198 декларацій.

У яких регіонах найбільше власників криптовалюти

Понад чверть усіх декларацій із криптовалютою подали у Києві — 820 документів.

До регіонів із найбільшою кількістю таких декларацій також увійшли Київська область, де подали 277 декларацій, Дніпропетровська область — 215, Харківська — 200 та Львівська — 174 декларації.

Які криптоактиви найчастіше вказують у деклараціях

Серед задекларованих цифрових активів найчастіше фігурують біткоїн (BTC), Ethereum (ETH) та криптодолари USDT.

За даними реєстру декларацій, окремі декларанти володіють криптопортфелями, вартість яких оцінюється у десятки та навіть сотні мільйонів гривень. Найбільші задекларовані обсяги біткоїна перевищують 200 млн грн в еквіваленті, а найбільші обсяги криптодоларів USDT становлять десятки мільйонів гривень.

Частину декларацій із криптовалютою закрили від публічного доступу

Водночас шість декларацій за 2025 рік, які містили відомості про криптовалюту, були закриті для публічного доступу.

Загалом тенденція свідчить про подальше зростання популярності цифрових активів серед українських декларантів. Кількість декларацій із криптовалютою збільшується вже не перший рік, а географія та коло власників криптоактивів охоплюють практично всі категорії посадовців та службовців, які зобов’язані подавати декларації.

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