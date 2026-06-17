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Повернутися після СЗЧ можна в один з 27 підрозділів Сухопутних військ: список

12:00, 17 червня 2026
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У Сухопутних військах підкреслили, що повернення відбувається виключно в межах своєї структури.
Повернутися після СЗЧ можна в один з 27 підрозділів Сухопутних військ: список
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Міністерство оборони визначило підрозділи, в які можна буде повернутися після СЗЧ, 27 з них – у Сухопутних військах.

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Алгоритм працюватиме протягом 100 днів (з 13 червня до 20 вересня 2026 року включно). В цей період у військовослужбовця є можливість обрати підрозділ і навіть посаду, на якій він хоче відновитися. Це право мають військові ЗСУ, ДССТ і НГУ, у яких зафіксовано СЗЧ до 12.06.2026.

У Сухопутних військах підкреслили, що повернення відбувається виключно в межах своєї структури. Тобто із ЗСУ — тільки в ЗСУ, з НГУ — в НГУ, з ДССТ — в ДССТ.

З повного переліку доступні такі підрозділи Сухопутних військ:

  • 1 окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла
  • 3 окрема штурмова бригада
  • 5 окрема штурмова Київська бригада
  • 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого
  • 17 окрема важка механізована Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка
  • 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу
  • 31 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького
  • 42 окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя
  • 43 окрема механізована бригада
  • 44 окрема механізована бригада
  • 53 окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха
  • 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи
  • 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада
  • 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка
  • 63 окрема механізована бригада
  • 65 окрема механізована бригада «Великий Луг»
  • 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців
  • 92 окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка
  • 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр»
  • 116 окрема механізована бригада
  • 117 окрема важка механізована бригада
  • 127 окрема важка механізована Харківська бригада
  • 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
  • 129 окрема важка механізована бригада
  • 152 окрема єгерська бригада імені Симона Петлюри
  • 423 окремий батальйон безпілотних систем «Скіфські Грифони»
  • 475 окремий штурмовий полк «CODE 9.2»

Повернутися можна трьома способами: через застосунок Армія+, напряму через частину та через рекрутинговий центр Збройних Сил України. 

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ЗСУ військовослужбовці СЗЧ

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