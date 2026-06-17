Повернутися після СЗЧ можна в один з 27 підрозділів Сухопутних військ: список

У Сухопутних військах підкреслили, що повернення відбувається виключно в межах своєї структури.

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Міністерство оборони визначило підрозділи, в які можна буде повернутися після СЗЧ, 27 з них – у Сухопутних військах.

Алгоритм працюватиме протягом 100 днів (з 13 червня до 20 вересня 2026 року включно). В цей період у військовослужбовця є можливість обрати підрозділ і навіть посаду, на якій він хоче відновитися. Це право мають військові ЗСУ, ДССТ і НГУ, у яких зафіксовано СЗЧ до 12.06.2026.

У Сухопутних військах підкреслили, що повернення відбувається виключно в межах своєї структури. Тобто із ЗСУ — тільки в ЗСУ, з НГУ — в НГУ, з ДССТ — в ДССТ.

З повного переліку доступні такі підрозділи Сухопутних військ:

1 окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла

3 окрема штурмова бригада

5 окрема штурмова Київська бригада

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

17 окрема важка механізована Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

31 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького

42 окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя

43 окрема механізована бригада

44 окрема механізована бригада

53 окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха

54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи

56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка

63 окрема механізована бригада

65 окрема механізована бригада «Великий Луг»

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців

92 окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка

93 окрема механізована бригада «Холодний Яр»

116 окрема механізована бригада

117 окрема важка механізована бригада

127 окрема важка механізована Харківська бригада

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

129 окрема важка механізована бригада

152 окрема єгерська бригада імені Симона Петлюри

423 окремий батальйон безпілотних систем «Скіфські Грифони»

475 окремий штурмовий полк «CODE 9.2»

Повернутися можна трьома способами: через застосунок Армія+, напряму через частину та через рекрутинговий центр Збройних Сил України.

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