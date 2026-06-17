Повернутися після СЗЧ можна в один з 27 підрозділів Сухопутних військ: список
Міністерство оборони визначило підрозділи, в які можна буде повернутися після СЗЧ, 27 з них – у Сухопутних військах.
Алгоритм працюватиме протягом 100 днів (з 13 червня до 20 вересня 2026 року включно). В цей період у військовослужбовця є можливість обрати підрозділ і навіть посаду, на якій він хоче відновитися. Це право мають військові ЗСУ, ДССТ і НГУ, у яких зафіксовано СЗЧ до 12.06.2026.
У Сухопутних військах підкреслили, що повернення відбувається виключно в межах своєї структури. Тобто із ЗСУ — тільки в ЗСУ, з НГУ — в НГУ, з ДССТ — в ДССТ.
З повного переліку доступні такі підрозділи Сухопутних військ:
- 1 окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла
- 3 окрема штурмова бригада
- 5 окрема штурмова Київська бригада
- 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого
- 17 окрема важка механізована Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка
- 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу
- 31 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького
- 42 окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя
- 43 окрема механізована бригада
- 44 окрема механізована бригада
- 53 окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха
- 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи
- 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада
- 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка
- 63 окрема механізована бригада
- 65 окрема механізована бригада «Великий Луг»
- 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців
- 92 окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка
- 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр»
- 116 окрема механізована бригада
- 117 окрема важка механізована бригада
- 127 окрема важка механізована Харківська бригада
- 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
- 129 окрема важка механізована бригада
- 152 окрема єгерська бригада імені Симона Петлюри
- 423 окремий батальйон безпілотних систем «Скіфські Грифони»
- 475 окремий штурмовий полк «CODE 9.2»
Повернутися можна трьома способами: через застосунок Армія+, напряму через частину та через рекрутинговий центр Збройних Сил України.
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